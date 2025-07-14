緯創資通內湖研發大樓開工！蔣萬安：感謝選在台北

台北市長蔣萬安與北市長蔣萬安與緯創總經理暨執行長林建勳，主持緯創內湖研發大樓動土典禮。 （記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕緯創資通內湖研發大樓今（14）天舉行新建工程開工動土典禮，台北市長蔣萬安出席時表示，預計完工可新增1500個工作機會，也有助台北市致力打造AI驅動的智慧城市更向前邁步，逐步落實士林、內湖、南港科技廊帶。緯創總經理暨執行長林建勳表示，研發大樓預計2028年興建完成。

林建勳表示，新建工程基地位於內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地，緯創於2024年5月9日取得地上權，面積共6407餘平方公尺，容積率224.51%，建蔽率38.67％，地上權存續期間為60年，緯創將打造地上8層、地下4層，符合黃金及綠建築及智慧建築的研發大樓，總樓地板面積約9425坪。

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蔣萬安說，今天見證開工，這代表緯創對未來發展的信心跟強大的執行力，北市府一定全力給予協助幫忙，也很高興看到緯創大力投資，因為選對地方、選對地點是成功企業的開始，感謝緯創選在台北、投資內湖，市府透過地上權設定的方式，將市有地由緯創開發，預計再帶來1500個工作機會，對北市致力打造AI驅動的智慧城市又往前邁一步。

蔣萬安表示，市府也致力打造科技廊帶，而不是單一的園區，未來結合南港、北士科，繼5月黃仁勳選北士科為第一個海外總部，加上今天緯創進駐內湖，再結合南港生技園區，逐步地在落實科技廊帶。

緯創表示，長期致力於推動科技創新與產業升级，繼2021年取得台北市舊宗段「數位内容創新中心」BOT案後，持續深耕內湖區營運基地，攜手台北市打造AI導向的智慧城市（AI Driven Smart City）。緯創內湖研發大樓位於內湖科技園區核心區位、與規劃興建的緯穎科技總部大樓相鄰，距離現行行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創企業總部僅约1公里，未來將延伸拓展成為AI科技廊道。

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