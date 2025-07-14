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勞動部助災後重建 丹娜絲失業災民最高月領2萬8590元

2025/07/14 09:23

勞動部已啟動天災臨工等措施 助民眾颱風後家園重建（勞動部提供）勞動部已啟動天災臨工等措施 助民眾颱風後家園重建（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部地區，為協助民眾家園重建，勞動部已啟動3大災後重建協助，包括「天災臨工津貼」、「 職業訓練補助」、「創業貸款本息緩繳 」3項協助措施，並在各公立就業服務機構設立服務窗口，主動聯繫災區失業者，協助民眾就業安置，早日重建家園。

勞動部表示，丹娜絲颱風造成部分地區災情，為協助災區儘速進行家園重建，針對此次風災的「天災臨工津貼」已經啟動，由地方政府提出重建工作用人需求，提供災區失業者短期就業安置機會。凡設籍、居住或工作於災區的民眾，目前無工作且有意願參與災區重建工作，可持國民身分證等證件、無工作切結書，就近向公立就業服務機構辦理求職登記。

截至7月11日止，勞動部各分署雲嘉南等縣市地區，已核定1620個臨時工作機會，工作津貼為每人每小時最低工資190元，每月最高2萬8590元，實施期間原則為個月，後續將視災後復原情形，必要時得再延長。

勞動部提供的第２項協助措施為「職業訓練協助」，凡災區失業民眾報名參加勞動部自辦、委託或補助辦理的各類職前訓練課程，得免甄試錄訓且免負擔訓練費用，若符合規定的勞工，得申領職業訓練生活津貼；災區在職勞工，參加勞動部自辦或產業人才投資方案的在職訓練課程，免負擔訓練費用。

第３項協助措施為「創業貸款還款緩衝」，針對勞動部創業貸款獲貸勞工，包括「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」的貸款戶，且為「災害防救法」所定災害受災勞工，若因受災導致還款困難，得向承貸金融機構申請暫緩繳付貸款本息、展延貸款還款期限期間最長6個月。暫緩繳付貸款本息期間的利息，由勞動部補貼。

需要申請的民眾，在災害發生日起6個月內，持貸款人受災證明相關文件向承貸金融機構申請，將給予暫緩繳付貸款本息6個月及展延貸款還款期限6個月的協助。

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