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台積電17日法說會 美系外資押寶：上修營收可能性提高

-0001/11/30 00:00

台積電17日法說會 美系外資押寶：上修營收可能性提高美系外資樂觀看待台積電在17日法說會，上修全年營收的可能性提高。
（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）即將在17日召開法說會，在新台幣升值、關稅兩大變數夾擊下，市場高度關注台積電釋出的最新展望，美系外資樂觀看待台積電在17日法說會上修全年營收的可能性提高，主要是晶圓代工價格漲價、AI強勁需求可抵消匯率影響，美系外資預估，台積電全年以美元計價的營收將年增27%，若台積電上調全年營收指引，股價將上漲，由於市場目前預期較低，建議在17日財報公布前逢低布局。

美系外資指出，台積電第2季營收優於預期，假設第3季營收季增1%，第4季營收持平，就相當可能實現全年27%年增表現。目前最後的疑慮在於美國的半導體關稅（特別是根據Section232條款），投資人關心半導體是否能像藥品一樣有1～1.5年的寬限期，美系外資認為，台積電可能因其在美國持續的投資與新的稅收抵免，有機會獲得豁免或寬限期。

針對17日的法說會，美系外資提出4大關鍵問題，首先是2026年晶圓價格調整會基於哪些因素？是否也會考慮匯率影響？再來是雲端AI半導體需求能否持續？台積電2026年CoWoS產能是否足夠？另外，面對中國強勁的AI需求，台積電將如何把握機會？最後則是半導體關稅是否會影響客戶下單行為？公司是否預期除了AI之外的半導體需求會回升？

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