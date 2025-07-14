黃仁勳坦言工作受AI影響 警告產業若缺乏「它」恐導致失業

黃仁勳警告，但如果產業缺乏創新，可能會導致失業。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）可能會導致失業，輝達執行長黃仁勳表示，由於人工智慧革命，他的工作也發生了變化，他警告，儘管人工智慧將顯著提高工作場所的生產力，但如果產業缺乏創新，可能會導致失業。

CNN報導，當被問及Anthropic負責人阿莫迪（Dario Amodei）上個月警告稱，AI技術可能會取代一半的入門級白領工作，並在未來5年內將失業率飆升至20%。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳認為，只要企業有新想法，生產力和就業就有成長空間，但如果沒有新的雄心壯志，“生產力就會下降”，他表示，這可能會導致就業機會減少。

他進一步指出，「根本問題是，我們社會還剩下多少創意？如果有，如果我們更有生產力，我們就能發展」。

黃仁勳表示，每個人的工作都會受到影響，一些工作崗位將會流失，但許多就業機會將會被創造出來，我希望的是，我們看到各行各業生產力的提高。

黃仁勳也進一步為人工智慧的發展辯護，並表示，在過去的300年、100年、60年裡，即使在電腦時代，就業和生產力也都得到了提升。他還補充道，技術進步可以促進「大量創意」的實現，以及「建立更美好未來的途徑」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法