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川普祭關稅重拳 ! 15個汽車品牌將漲價全因「這1事」

2025/07/14 15:32

外媒指出，川普總統的關稅可能意味著消費者需要為新車支付更高的價格。（法新社資料照）外媒指出，川普總統的關稅可能意味著消費者需要為新車支付更高的價格。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重申「美國優先」經濟政策，並實施新一輪關稅措施，主要針對來自中國與墨西哥的進口車輛與零件，鎖定包括汽車、零組件與金屬在內的進口品項，引發汽車市場連鎖反應。

外媒指出，目前市場上有15個汽車品牌，主要是在中國或墨西哥有生產線，或者依賴相關零件進口，因此首當其衝出現漲價風險，包括BMW、Buick、Dodge、Ford、Ram、Jeep、Volkswagen、Volvo、Polestar，以及Kia、Mazda、Nissan、Honda、Subaru、Toyota。

根據汽車產業與經濟學者分析，這波關稅將推升美國消費者購車成本，衝擊範圍涵蓋15個主要品牌，預計每輛車價格將上漲4000美元至1萬2500美元不等，將視車款與產地而定。

據報導，川普此舉意在保護美國製造業與汽車工人，對於底特律的通用、福特與Stellantis三大車廠短期內可能形成利多，但也加深供應鏈壓力與全球化合作的複雜度。

根據美國國際貿易署（ITA）資料，中國與墨西哥這2國是全球最大的汽車製造國之一，同時也是美國汽車供應鏈的關鍵產地。事實上，不少美國或歐洲品牌的低價車型皆於墨西哥與中國生產，仰賴當地較低的勞力成本以維持獲利空間。

川普政府早在第一任期便已對中國商品加徵10%關稅，隨後再疊加另一波10%的進口稅，現行針對汽車的總關稅已高達25%，不僅涵蓋整車，還包括引擎、電子元件與鋼鋁材料。此外，鋼鋁產品的額外25%關稅亦已正式生效，進一步拉高車輛整體製造成本。

專家指出，這些關稅由進口商負擔，但實際上多半會轉嫁至消費者身上。

儘管美國通膨近期略有趨緩，新車價格自去年以來微幅下滑0.3%，但分析師指出，隨著關稅全面上路，價格走勢恐將反轉。根據美國勞工統計局資料，二手車價格已年增0.8%，預示著整體車市正逐步承受壓力。

對消費者而言，原本售價相對親民的日系與韓系車款，恐將不再具備價格優勢。

分析師指出，對於車廠而言，若欲避開關稅，唯一選項便是在美國境內建廠生產，但此舉所需資本支出與營運成本將明顯高於現行策略，恐不符經濟效益。

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