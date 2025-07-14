全球16個必遊廢棄景點 日本「此島」上榜

日本西部九洲長崎縣海域的半人工島嶼端島又稱為「軍艦島」，2015年，它被聯合國教科文組織列為世界遺產。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕又到了暑假旅遊旺季，你是否已安排好行程，若不想前往人擠人的觀光勝地，不妨考慮1趟難忘的體驗，那就是廢棄景點，CNBC點名全球這16個廢棄地點，已成為必遊景點，而國人最愛的日本也在榜單上，那就是端島，又稱軍艦島，2015年，它被聯合國教科文組織列為世界遺產。

CNBC報導，廢棄的地方可能令人毛骨悚然，卻又引人入勝。這些地方，無論是老舊的高中、破敗的房屋，或是沉船，都能帶來驚險刺激，還能讓人一窺過去。

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而CNBC也列出了16個全球必遊的廢棄景點，而國人最愛的日本，也有1地上榜，那就是端島。

端島：

又稱軍艦島，是長崎附近的廢棄島嶼。它是長崎近海505個無人島中最著名的一個。它曾是一個煤礦，島上曾有醫院、學校、商店、寺廟和神社。2015年，它被聯合國教科文組織列為世界遺產。

在東北亞國家中，除了日本外，中國也在榜單上。

中國天都城：

位於中國東部沿海，距離巴黎超過5000英里，被稱為「東方巴黎」。這座豪華房地產開發案的設計旨在模仿巴黎這座“光之城”，擁有自己的凱旋門、香榭麗舍大街，以及1座354英尺高的艾菲爾鐵塔複製品。根據《國家地理》報道，儘管許多房屋仍然空置，但這座城市仍然吸引著許多中國和國際遊客。

英國的蒙塞爾海堡：

這些金屬塔位於泰晤士河口，建於1942年，用於在二戰期間保護倫敦免受海襲和空襲。它們於20世紀50年代退役，並被用作無線電台多年。最初，這些堡壘由7座塔樓組成，塔樓之間由鋼製走道連接；如今，它們的數量越來越少，走道也不再安全。參觀這些堡壘的唯一方法是乘船前往英國海岸，但您無法進入堡壘內部。

澳洲SS Ayrfield沉船：

SS Ayrfield沉船是停泊在雪梨港的幾艘沉船之一。根據《雪梨先驅晨報》報道，1972年，SS Ayrfield退役並被送往拆船廠，該拆船廠不久後就停止營運。這艘船漂浮在海灣中，然後部分沉沒並開始靜止。最終，紅樹林開始在船中部生長，現在它成為了1個旅遊景點，可以乘坐私人船隻抵達。

義大利威尼斯波維利亞：

波維利亞島是位於義大利威尼斯和利多島之間的1個小島。1百多年來，該島一直被用作瘟疫和其他疾病患者的隔離站。它最終被改造成1家精神病院，並於1968年關閉。此後，該島一直空無1人，並因其靈異事件而聞名。

丹麥Rubjerg Knude燈塔：

魯布約克努德燈塔位於丹麥北海沿岸。它於1900年首次亮燈，1直運行至1968年。多年來，這座燈塔曾被用作博物館和咖啡館，但由於海水侵蝕，這些活動被迫停止。根據BBC報道，它是1個熱門的旅遊目的地，每年吸引約25萬人次。

納米比亞科爾曼斯科普：

在非洲南部的納米布沙漠，坐落著1座名為「鬼城」的小鎮—科爾曼斯科普。這座小鎮最初因鑽石的發現而聞名。根據《國家地理》報道，到1956年，它徹底荒廢了，沙丘最終佔據了這裡，2002年，1家當地私人公司獲準將科爾曼斯科普開發為旅遊目的地。如今，這裡每年接待的遊客多達3.5萬名。

德國貝利茨-海爾斯塔滕醫院：

貝利茨-海爾施泰滕醫院綜合體是1座擁有百年歷史的醫院，它曾是世界上最大的肺部疾病治療中心，但自1995年前蘇聯軍隊撤離該地以來，它已被廢棄了25年。

愛沙尼亞魯穆監獄：

魯穆小鎮外，有一片廢棄的戰俘營遺址，如今已成為海灘景點。從陸地上仍可看到部分昔日監獄的遺跡。這裡是潛水愛好者尋找水上沉沒遺址的熱門地點。

小庫拉索島：

小庫拉索島位於庫拉索島東南海岸15英里處，是個無人居住的島嶼。這座荷蘭島嶼上仍保留著昔日居民的痕跡，例如1座正在腐朽的燈塔。由於其豐富的海洋生物和潔白的沙灘，這裡是浮潛愛好者的熱門目的地。

義大利雷申湖鐘樓：

鐘樓是1座14世紀的水下教堂，水結冰時可以步行到達。這座尖塔曾經是義大利村莊庫倫（Curon）的一部分。1950年，政府將水淹沒，形成一個人工湖。根據《史密森尼》雜誌報道，2021年，人工湖被暫時排幹，幾十年來首次重現了這座失落村莊的風采。

柏林魔鬼山：

這座電視塔在冷戰時期曾是1個監聽站，自1950年代起被用於間諜活動和攔截通訊。如今，遊客可以參觀殘存的大型雷達罩。

義大利克拉科：

克拉科位於巴西利卡塔最南端，矗立在懸崖之上，如今已完全成為1座鬼城。可以開車前往，但最佳遊覽方式是騎摩托車。

紐約州班納曼城堡：

班納曼城堡位於紐約哈德遜河的波勒佩爾島。它建於20世紀初，最初是1座武器堡壘。自2020年起，城堡已開放參觀。

玻利維亞大火車墓地：

烏尤尼國家公園（Uyuni National Park）也被稱為「火車墓園」（西班牙語為「Cementerio de Trenes」），位於烏尤尼國家公園的郊區。19世紀初，曾計劃擴建鐵路網，但最終被放棄。火車被棄之不顧，任其鏽蝕，如今遊客可以自由參觀。這裡共有100多節車廂。

德國阿勒海利根修道院：

德國黑森林內有1座名為「諸聖修道院」（Kloster Allerheiligen）的遺址，也被稱為「諸聖修道院」。該遺址曾多次毀於火災，最近1次是在1804年，當時它被雷擊中。雖然它最終成為廢墟，但文物保護人員竭力保護它免受破壞。修道院也曾一度被僧侶和朝聖者使用。

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