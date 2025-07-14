籲美放寬對中管制 黃仁勳：中國軍方不敢利用輝達提升能力

輝達執行長黃仁勳表示，美國政府無需擔心中國軍方會使用輝達產品來提升其軍事能力，因為這麼做風險太高。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對美國對中國科技出口加強管制的最主要疑慮，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，美國政府無需擔心中國軍方會使用輝達產品來提升其軍事能力，因為這麼做風險太高。

彭博報導，黃仁勳在13日播出的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，「我們不必擔心這件事」，「他們根本無法依賴（美國技術）」，「這種技術當然隨時都可能被管制。」

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在美國政府愈趨嚴格的出口管制規定下，黃仁勳和其他科技業領袖已損失數十億美元的營收。這些規定旨在切斷中國取得最先進的人工智慧（AI）技術。歷屆美國政府都認為，中國若可不受限制地取得這些最先進的元件，將對美國國家安全構成威脅。

黃仁勳近期前往華府，之後再轉往北京訪問。他主張，這種封鎖策略終將失敗，因為此舉將刺激中國國內技術的發展，最終可能催化出媲美美國科技產業的成果。輝達和其他同業都認為，應該允許美國企業對中國這個全球最大的半導體市場出口，以確保美國產品在AI技術發展中持續居於核心地位。

黃仁勳10日與美國總統川普會面，再次提出前述主張，同時也讚揚川普政府推動增加美國國內半導體產能的政策。輝達及其他業者依賴台積電的晶圓代工，而台積電的主要生產設施位於台灣本島，距離中國僅一水之隔。

黃仁勳向CNN主播札卡利亞（Fareed Zakaria）表示，美國推動再工業化的政策是正確的，美國應該「降低對其他國家的依賴」，使製造業回流美國，也可以緩解台灣的壓力。

川普對輝達的成就表示讚賞，指其成為首家市值達到4兆美元的美國企業是一大成就。白宮與黃仁勳會談的細節並未對外公開，迄今無論是川普政府，還是共和、民主兩黨政治人物，都依舊堅持不應進一步放寬中國企業取得美國尖端科技。

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