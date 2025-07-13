美國擴大融資審查 AI新創公司Manus撤出中國、遷往新加坡

中國AI新創公司Manus近日突然宣布撤出中國，將總部遷往新加坡。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年3月中國AI新創公司Manus宣稱，其AI模型已經超越西方其他公司的研發，一度被市場拿來與已經走紅的DeepSeek相提並論。但根據中國專注於AI訊息的社群平台《新智元》報導，Manus近日突然宣布撤出中國，將總部遷往新加坡，並解散在中團隊，封鎖官網的中國IP訪問，分析指可能與Manus欲取得美國創投公司第二輪融資，但為了避免美國政府審查，不得不做出的決定。

Manus曾經被業界稱作「下一個DeepSeek」，代表了中國國內AI產品超越國外產品的最有力證明，但爆紅4個月後，以最極端的方式宣告下一步計劃，將總部遷往新加坡，並與中國徹底切割，除了立即將微博、小紅書帳號內容清零，官網拒絕一切中國IP訪問，與阿里巴巴的合作承諾也一筆勾銷。

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報導說，Manus的撤離行動早在今年5月就已出現端倪。當時，公司3位聯合創辦人—肖弘、季逸超和張濤，以及其他高管，已經陸續從中國遷往新加坡。與此同時，Manus還在加州聖馬特奧和東京設立辦事處，積極拓展海外市場。

身兼Manus首席產品官的張濤，6月18日在新加坡SuperAI大會的主題演講中明確指出，公司現在的總部就在新加坡。6月中旬，Manus的廣告開始亮相新加坡的巴士站和地鐵站。

知情人表示，上週Manus背後的北京蝴蝶效應公司還有數十名員工，但本週所有在中崗位已經全部撤裁。其中，部分員工將跟着遷往新加坡，但有更多人已經離職。值得一提的是，在中國團隊徹底解散前，Manus就已在新加坡展開大規模招聘。

當地招聘平台MyCareersFuture顯示，Manus為AI工程師和數據科學家開出每月8000美元至1.6萬美元（新台幣23.4萬元至46.7萬元）的月薪，部分職位月薪可高達1.8萬美元（新台幣52.6萬元）。

不少人臆測，Manus遷出中國的舉動，是為了在美國當前政策收緊的背景下，更便捷地獲取輝達的晶片。不過，Manus只是在其他AI開發商現有的模型基礎上進行改進和構建，而非構建自己的尖端模型；更大的可能性是，Manus需要因應美國對其融資資金審查。

今年5月Manus獲得Benchmark創投公司領軍的7500萬美元（新台幣21.9億元）第二輪融資，但因美國「對外投資安全計畫」限制，該交易正接受美國財政部審查。該政策禁止美國資本投資可能增強中國AI技術的項目。Benchmark等投資機構明確要求Manus將總部遷出中國，以規避審查並接入OpenAI等國際生態。

Manus並非個案，地緣政治壓力正推動中國AI企業重構全球布局，例如原本在深圳的AI影音創作工具HeyGen遷至洛杉磯，還要求紅杉中國等中方投資人退出股權。

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