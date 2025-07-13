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10個被AI取代「風險最低」的職業 數據說明一切

2025/07/13 21:58

為避免即將到來的人工智慧時代裁員，新調查指出10個可以抵禦人工智慧的工作。（路透資料照）為避免即將到來的人工智慧時代裁員，新調查指出10個可以抵禦人工智慧的工作。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧時代來臨，高盛曾在2023年的報告中預測，人工智慧可能取代全球3億個全職工作。麥肯錫報告也稱，到2030年，人工智慧可能取代3.75億工人。職業資源平台Resume Genius的研究人員調查，列出10個被人工智慧取代風險最低的頂級職業。

Resume Genius發布的一份新報告中，研究人員發現10個符合標準的職業指標，包括：高薪（至少49500美元）、高就業成長率（2023年至2033年期間成長率超過10%），以及低自動化風險（低於50%）。

被譽為「人工智慧教父」的傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）上個月在一次採訪中表示，「人工智慧將取代所有白領工作」。這位諾貝爾獎得主在播客節目《CEO日記》的一集中表示，「一個人和一個人工智慧助理」將能夠取代「之前10個人做的工作」。同時，Anthropic執行長Dario Amodei 表示，未來五年內，人工智慧可能導致失業率上升20%，因為該技術將消滅一半的入門級白領工作。

為避免即將到來的裁員，以下是10個可以抵禦人工智慧的工作。

1. 電腦與資訊研究科學家
平均年薪：14萬9910美元
預計就業成長：26%
人工智慧取代工作崗位的風險：31%

2. 醫師助理
平均年薪：13萬3260美元
預計就業成長：28%
人工智慧取代工作崗位的風險：0%

3.執業護士
平均年薪：13萬2050美元
預計就業成長：40%
人工智慧取代工作崗位的風險：0%

4.獸醫
平均薪資：12萬5510美元
預計就業成長：19%
人工智慧取代工作崗位的風險：7%

5. 醫療衛生服務經理
平均薪資：11萬7960美元
預計就業成長：29%
人工智慧取代工作崗位的風險：16%

6. 語言病理學家
平均薪資：9萬5410美元
預計就業成長：18%
人工智慧取代工作崗位的風險：9%

7. 營運研究分析師
平均薪資：9萬1290美元
預計就業成長：23%
人工智慧取代工作崗位的風險：42%

8.流行病學家
平均薪資：8萬3980美元
預計就業成長：19%
人工智慧取代工作崗位的風險：7%

9. 物流師
平均薪資：8萬0880美元
預計就業成長：19%
人工智慧取代工作崗位的風險：38%

10.風力渦輪機技術員
平均薪資：6萬2580美元
預計就業成長：60%
人工智慧取代工作崗位的風險：39%

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