廣宇啟動轉型引擎 挑戰3年營收達500億元

廣宇持續深化轉型布局，新的伺服器產品線可望於第3季逐步出貨。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團旗下連接線廠廣宇（2328）持續深化轉型布局，新的伺服器產品線可望於第3季逐步出貨，並伴隨挖礦機加工收入認列，全年營收目標挑戰250億元。同時，公司亦鎖定二輪電動機車與人形機器人大關節等應用，設定三年內營收站上500億元大關。

廣宇董事長李光曜表示，6月底啟用馬來西亞P10新廠，已開始向美、中客戶出貨挖礦機。由於高階機種採用先進製程晶片，受到上游供應限制，今年出貨量估達2萬台，所認列的加工費用將為整體營運表現增添柴火。

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除挖礦機外，廣宇正與北美客戶合作擴大伺服器業務規模。李光曜指出，自第一季起量產交換機，第二季進一步與客戶討論新伺服器產品規格，預計第3季起有機會出貨。該客戶原本集中於中國製造，目前正評估生產基地分流，轉單至馬來西亞的比重仍在協調中。

廣宇在馬來西亞已有P1至P10生產據點，並於泰國設有廠區作為衛星工廠，支援整體東南亞生產布局。李光曜說，此舉不僅為營收目標鋪路，更是發展人形機器人關節模組的前置準備，強調「不靠EMS（電子製造服務）撐成長，要靠轉型開創新局。」

為升級產品線，廣宇鎖定一項透過PCB技術製作馬達線圈的軸向電機創新方案，並計畫併購一家歐洲電機公司，預計第4季完成交易。該技術應用將涵蓋三大領域，包括工業用大型風扇、二輪電動機車輪內馬達，以及人形機器人髖關節與手肘等大關節模組。

李光曜強調，廣宇將在中國量產軸向馬達模組，並與當地機器人公司合作。他表示，「人形機器人的進展比想像快」，最近半年已有顯著提升，看好AI作為機器人「大腦」的成熟度提升，將進一步加速應用拓展。中國供應鏈長期累積的工業數據與製造能力，亦將成為推動AI模型訓練與產業應用的重要優勢。

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