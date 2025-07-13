外媒點名7月必買「這2檔」AI股 台積電上榜

分析師指出，7月值得入手的股票是台積電和甲骨文。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正引領下一場工業革命。根據統計網站Statista預估，AI市場將以每年26%的速度成長，預計在2031年達到1兆美元的規模，若想從這波趨勢中獲利，可選擇投資產業領導者的股票。美國投資媒體《The Motley Fool》分析師John Ballard以「7月值得買進的兩檔『毫無懸念』AI股票」為題指出，有2家公司正因高階晶片與雲端服務的需求激增而受惠，對想從AI熱潮中獲利的投資人來說，是絕佳的選擇。

1.台積電（TSMC）

報導指出，台積電是晶圓代工霸主，其晶片應用遍及智慧型手機、資料中心等眾多領域。世界對於更強大晶片的需求永無止境，這也說明為何半導體產業數十年來持續成長，為台積電股東創造雙位數報酬。雖然整體經濟偶爾出現衰退會短暫影響產業，但AI將成為推動成長的重大驅動力。

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台積電在今年第一季的營收年增35%，強勁的需求推升了毛利率，使得獲利年增達53%。目前AI晶片僅占台積電營收的一小部分，但管理層預期，相關營收將以年複合成長率約45%的速度，持續增長至2029年。

儘管面臨三星、英特爾等對手的競爭，台積電的護城河來自於多年來在先進技術上的投資，能支援各類市場的多元晶片。光是去年，台積電就為超過500家客戶製造了超過1.1萬種晶片產品，持續擴充產能以滿足市場需求。

雖然股價近期創新高，仍具吸引力，目前本益比為24倍。分析師預測，到2029年營收與獲利將以年均17%的速度成長。投資人可以預期股價與公司獲利同步成長，這表示台積電的股價未來五年可能有機會翻倍。

2.甲骨文（Oracle）

甲骨文是全球領先的雲端資料庫公司。近期股價因為亮眼的財報而創新高，受惠於雲端運算與AI應用的強勁需求。若僅看甲骨文整體營收成長，投資人可能會感到困惑，為何股價從4月的約120美元飆升至7月的235美元？事實上，雖然上季整體營收僅年增8%，但未來一年的成長速度將明顯加快。

甲骨文的雲端基礎設施業務在第一季的營收年增52%。這個業務目前僅占公司總營收不到20%，但供不應求。甲骨文的競爭實力也在最近獲得重大肯定，它入選美國「星際之門計畫」（Stargate Project），該計畫將在2030年前投資5000億美元打造全球最先進的AI基礎設施。甲骨文將與輝達、微軟、Arm Holdings、OpenAI等公司合作，打造頂尖AI運算系統。

這些發展預期著營收成長將加速。管理層預計，公司雲端基礎設施業務在2026會計年度將成長70%，高於2025會計年度的50%。到2030會計年度（截至5月），華爾街分析師預測甲骨文整體營收將年複合成長15%，獲利則成長18%。

儘管股價不便宜，目前本益比為32倍，考量其未來潛力仍算合理。甲骨文在星際之門計畫中的角色，加上未來幾年的成長動能，應能為投資人帶來超越大盤的報酬。

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