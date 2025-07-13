川普爆氣！外媒曝下一波關稅開獎名單

外媒認為，未來幾天，川普可能還會發出一系列關稅信函。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，最近幾天，川普不耐煩情緒大爆發，川普打算兌現威脅，放棄艱苦的談判，直接設定單邊關稅。未來幾天，白宮可能還會發出一系列單方面通知，川普將為那些「不再值得談判的國家」設定關稅稅率。

報導指出，即使從布魯塞爾到新德里的談判代表，都在尋找擺脫川普懲罰性關稅的方法，川普仍繼續單方面發出關稅信函，並設定稅率，同時也留有一點迴旋餘地。

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川普12日公佈致墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的信函，宣布從 8 月 1 日起對墨西哥和歐盟祭出 30% 的稅率。川普表示，墨西哥未能採取足夠措施阻止芬太尼流入美國，並抱怨歐盟對美貿易逆差。

報導說，由於許多關稅將於 8 月 1 日生效，新的截止日期快要屆滿，預計這些國家和其他國家將在本週加大力度試圖降低嚴厲的關稅。美國財政部長貝森特正前往日本，歐盟談判代表則將注意力集中在汽車和農業關稅上，希望至少達成一項臨時協議。

報導認為，未來幾天，白宮可能還會發出一系列單方面通知，為川普認為不再值得談判的國家設定關稅水準，這凸顯美國貿易夥伴面臨的風險。

報導直言，最近幾天，川普不耐煩的情緒爆發了，他為 8 月 1 日的瘋狂關稅浪潮做好準備，不僅打擊日本和韓國等長期盟友，還提高鄰國加拿大的部分關稅，並且對巴西的商品徵收令人瞠目舌的關稅。巴西被川普課徵50%的關稅。

報導說，這些訊息很明確，川普打算兌現他的威脅，放棄艱苦的談判，直接設定單邊關稅，而且新一輪關稅即將出爐。對於依賴美國貿易的國家來說，決定如何更好與川普極端主義立場進行談判的窗口，正在迅速關閉，貿易夥伴要嘛屈服，要嘛堅持戰到底。在川普曾多次表示更傾向於單邊利率之下，唯一阻止他的是財長貝森特和其他幕僚的耐心請求。

川普第一任期的商務部長羅斯（Wilbur Ross）上週告訴彭博電視台，「真正的問題是，川普會接受他們現有的條件嗎？他們會提出更多條件嗎？最終結果會怎樣？」他認為，最糟糕的是，川普已經做好了實施關稅的充分準備，所有事情到此結束。

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