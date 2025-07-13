晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

紐時：美台貿易有望達成口頭協議 但敲定內容有限

2025/07/13 18:38

紐時稱，美台貿易有望達成口頭協議。（路透資料照）紐時稱，美台貿易有望達成口頭協議。（路透資料照）

〔中央社〕美國總統川普陸續公布關稅通知函，台灣迄今尚未收到。「紐約時報」指出，美國可能即將與印度、台灣等國達成口頭協議，但恐怕會是留下許多內容待談判的有限協議。

紐約時報（The New York Times）報導，川普（Donald Trump）支持者稱他是談成交易的高手，然而目前被美國課徵高關稅的貿易夥伴，遠多於與華府敲定協議的國家。

即使在川普今年4月宣布全面性關稅後，一些投資人及支持者依然安慰自己，川普的目標仍是開放而非關閉全球市場。

然而3個月過後，質疑取代樂觀情緒，人們懷疑川普的目標是否真在於達成讓市場開放的貿易協議。

相反地，川普近來幾乎每天都在公布新關稅措施，宣布將於短短幾週後對數十個貿易夥伴課徵高額稅率。

川普昨天在社群媒體宣布，8月1日起將對歐洲聯盟（EU）跟墨西哥商品課徵30%關稅。他本週稍早也揚言，即將對加拿大、日本、韓國、巴西及其他大小國家加徵關稅。

美國政府官員堅稱，川普的關稅威脅是一項策略，旨在讓其他國家於貿易談判中做出更多讓步。但根據川普的時程表，各國達成協議並避免懲罰性關稅的時機正迅速流逝。政府迄今僅宣布兩項分別與英國、越南達成的初步協議，且與越南那份協議的狀態目前存在疑問。

紐時表示，儘管美國與印度、台灣及其他政府有望盡速達成口頭協議，恐怕仍會是留下許多內容待談判的有限協議。就算宣布達成協議，川普也曾保留兩位數關稅，並承諾對外國產品徵收更多關稅。

川普本週揚言施加關稅的大型貿易夥伴中，有好幾國先前已與美國或川普本人談成貿易協議，包括加拿大、墨西哥、韓國及日本。在川普第一次總統任期間，加拿大跟墨西哥與美國簽署了貿易協議。

此刻距離關稅生效的8月1日不到一個月，川普政府恐怕只能與一小部分面臨高關稅威脅的國家磋商。一些尋求會晤美國官員的政府未能安排會面。

白宮未回應紐時的置評請求。但一名白宮官員指出，對川普政府而言，貿易協議和關稅並不互斥。他談到，包括與英國的協議在內，對許多貿易協議來說，更高關稅是整體方案的一部分，伴隨開放外國市場的妥協。

長期支持自由貿易或來自依賴外國市場的農業州的共和黨人，長久以來一直試圖主張，川普的關稅可以是促進而非削弱貿易的工具。但部分人士對加拿大、墨西哥及歐洲等盟友面臨高關稅的前景感到不安，這些都是美國農夫和出口商的主要市場。

股市投資者似乎也押注，川普不會真的實施他宣布的許多關稅；他們更將關稅視為談判工具，而非具體的經濟威脅。

但川普訂下的8月1日期限正在逼近，且他堅稱不會再延宕實施全球關稅。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）經濟學主任泰德斯奇（Ernie Tedeschi）表示，美國對進口產品的平均實質關稅已從今年初僅2.5%攀升至18.7%，包含川普上週發布的關稅信函稅率。這是美國自1933年來最高的平均關稅稅率，堪比加劇經濟大蕭條的「史慕特－霍利關稅法案」（Smoot-Hawley Tariff Act）帶來的關稅高峰。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普的政策包含開放市場及保護主義元素。她提到，美國談判代表致力促使其他國家開放自身市場，都是為了擴大美國出口商打入其他市場的機會，「但老實說，我們同時也設下高額關稅」。

柯特勒也認為，即使美國政府沒有達成許多協議，也可透過與主要貿易夥伴達成一些協議，涵蓋美國相當大的貿易活動。她說：「如果未來3週，（美國）真的宣布與印度和歐盟達成協議，這將具有重大影響力。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財