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周杰倫重磅吸金 開通抖音帶動自家股價暴漲200％

2025/07/13 18:04

周杰倫開通抖音帳號「周同學」後，迅速吸引粉絲千萬，也帶動「周杰倫概念股」的巨星傳奇股價連續三天暴漲，累計漲幅超過200%，交易額達170億港元。（取自網路）周杰倫開通抖音帳號「周同學」後，迅速吸引粉絲千萬，也帶動「周杰倫概念股」的巨星傳奇股價連續三天暴漲，累計漲幅超過200%，交易額達170億港元。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕演藝巨星周杰倫開通抖音帳號「周同學」後，已迅速吸引粉絲千萬，也帶動號稱「周杰倫概念股」的巨星傳奇股價連續三天暴漲，累計漲幅超過200%，交易額達170億港元（台幣630億元）。

周杰倫正式加入抖音平台，這是他繼 Instagram 及快手後進軍的第三個社群媒體。巨星傳奇回應公司經營正常，強調股價波動為市場行為，無未揭露重大資訊。

根據中媒報導，巨星傳奇打造多個明星IP，並在多個領域進行授權業務。明星IP組合累計粉絲量達2.5億，IP業務成為公司業務成長的核心驅動力。

周傑倫入駐抖音的「核爆級」效應持續發酵，「周同學」在進駐21小時後即漲粉破千萬，更意外點燃資本市場熱情巨星傳奇三天股價累計最大漲幅達204.55%，周五（18日）盤中上漲23.63%，最高報15.38港元，收盤價12.30港元，總市值超110億港元。三天來累計交易額達169.86億港元，累計交易量為13.97億股。

巨星傳奇為周杰倫母親葉惠美，與杰威爾音樂董事長楊峻榮共同創辦，主要股東是葉惠美，她佔股本56.6%，持股數4.72億，主力業務圍繞「周杰倫IP及其週邊」發展，旗下明星資源涵蓋周杰倫、劉畊宏等華語娛樂圈重量級人物。

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