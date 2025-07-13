惡夢成真！德國外貿協會：美關稅正使中國產品湧入歐洲

中國對德國的出口較1年前大幅增加，這是美國總統川普關稅戰的直接後果。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，德國外貿協會（BGA）主席揚杜拉（Dirk Jandura）表示，中國對德國的出口較1年前大幅增加「並非偶然」，這是美國總統川普關稅戰的直接後果，中國無法輸往美國的商品，如今加大力道轉向歐洲市場。

根據中國海關數據，5月中國對美國出口銳減34.5%，跌幅創2020年疫情爆發以來最大，但中國對歐洲出口則增加12%。德國聯邦統計局的數據則顯示，今年1至5月，德國從中國的進口增加逾10%，達675億歐元（新台幣2.3兆元）。BGA指出，過去數週有關航空貨運和貨櫃業務的數據顯示，可能還有更多的商品湧向歐洲。

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諮詢公司Aevean分析，由於美國實施高關稅，中國電商對美國的出口猛降，5月年減43%。該公司負責人波洛曼（Marco Boleman）表示，這個趨勢預計會持續下去，6月中國電商對歐洲的出口將增加。

德國零售業協會（HDE）表示，希音（Shein）、Temu等中國電商平台的競爭加劇，加上川普的關稅政策也是原因之一，因為進入美國市場更加困難，中國電商的產品因而轉向歐洲，德國玩具業尤其備受衝擊。

揚杜拉指出，中國對歐洲出口增加，不光是美國關稅的後果，也是中國大規模產能過剩的明顯症狀，中國在許多產業的生產高於自身需求，將過剩產品便宜向全球傾銷，這並非經濟實力的展現，而是內需疲弱、關鍵工業產能過剩、個人消費疲弱等國內問題的出氣閥。

針對中國廉價產品大舉湧入問題，包括法國財長隆巴爾（Eric Lombard）、歐盟執委會主席馮德萊恩均表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗可能損害歐洲產業及經濟的中國進口產品。

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