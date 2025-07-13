專家：川普關稅稅率是浮動的 具去中化戰略意義

專家認為，川普關稅稅率是浮動的，具去中化戰略意義。（美聯社）

〔中央社〕美國總統川普關稅措施不斷，本週陸續致函各國通知8月1日起將課徵的新關稅。長期研究地緣政治的科技專家表示，美國關稅稅率將是浮動的，具去中化及鼓勵赴美國投資的戰略意義。

科技專家指出，隨著川普陸續宣布各國8月1日起將課徵的新關稅，稅率自20%至50%，但外界太過關注稅率數字，反而沒有深入了解協議的內涵。

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專家表示，目前美國已與英國達成貿易協議，美國對英國課徵10%的關稅。觀察美國對越南課徵20%關稅，對於原產地非越南則課徵40%的關稅，可以發現美國關稅隱含「去中化」的戰略意義。

專家指出，日本、韓國及歐盟都是美國重要的盟友，美國希望透過關稅迫使盟友選邊站。美國對各國課徵的關稅稅率隱含該國去中化程度以及承諾與中國脫鉤程度考量。

專家強調，目前產業經濟與政治、國防糾結難分，美國關稅除了檯面上的芬太尼、汽車等問題，還有促使各國去中化，部分國家甚至牽涉到選舉，情況相當複雜，各國領導人在政策取捨上難度很高。

專家認為，美國關稅並不是固定的，而是浮動，若國家領導人願意承諾提高去中化程度，或是擴大美國投資，美國關稅稅率可能會有所變動。因此，企業領導人若只關注暫時性的稅率，可能錯失布局的方向。

坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）策略顧問柯多克（David Kotok）也說，「川普說什麼不重要，因為他最後不會照他說的去做。」

台灣科技專家預期，美國對於日本、韓國、歐盟等盟友的關稅稅率都有可能降低，否則會衝擊到對美國友好的企業，因此只關注稅率數字意義不大。

專家表示，目前多數企業仍在觀望美國關稅措施變化，隨著美國去中化、促進美國投資的戰略目標趨於明確，企業不需隨關稅起舞，應加速美國投資布局，在墨西哥設廠的企業可以考慮將廠房遷往美國。

專家說，為增加未來生存空間，日本、歐盟、英國及加拿大等美國盟友民主陣營有增強合作的趨勢，台灣也應深化與這些國家的合作，以強化多角化布局。

面對當前國際政經局勢詭譎多變情況，專家表示，政府應協助中型企業加速美國投資布局，以及拓展非中、非美的民主國家市場，並協助小型企業進行轉型。（編輯：林淑媛）1140713

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