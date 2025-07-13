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穩定幣成金融基礎設施新寵 美債市場迎來長期穩定資金

2025/07/13 15:42

天才法案通過後，市場看穩定幣未來大有可為。（路透資料照）天才法案通過後，市場看穩定幣未來大有可為。（路透資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國參議院日前以壓倒性票數通過「天才法案」（Genius Act），是美國第一次專門針對穩定幣（Stablecoin）所制定的聯邦級監管法案，象徵虛擬貨幣產業邁向合規與主流化的重大進展。台北富邦銀行投資研究部在「富漫談財務週記」表示，法規允許銀行切入數位資產市場，合法發行和管理穩定幣，此外，穩定幣隨市場成長之際，發行商將成美債主要需求者。

穩定幣是一種數位貨幣，發行單位包括銀行、金融科技公司及大型電商企業，若要發行穩定幣，需確保1:1資產儲備，掛鉤對象為現金及高流動性資產（如短期美國國債與貨幣市場基金），並接受聯邦或州政府監管，主要功能是在高波動的加密市場中提供穩定交易媒介、價值儲存與資產轉換橋樑，此次立法有助於建立合法、透明的穩定幣基礎設施，進一步拓展於零售支付與企業金融領域的應用潛力。

台北富邦銀行投資研究部解釋，穩定幣與比特幣的差別在於，比特幣、乙太幣等主流加密貨幣的價格波動劇烈，適合投資與投機用途，但穩定幣（Stablecoin）設計為與法定貨幣（如美元）或資產（如黃金）掛鉤、價格穩定，更適合日常支付、資金儲存、快速轉帳與跨境交易，由於穩定幣不僅能解決加密貨幣「不穩定」的痛點，也開始進入金融與實體經濟系統，應用於去中心化金融（DeFi）、NFT交易、跨境支付等。

北富銀指出，目前全球穩定幣市值已超過2000億美元，美國財政部更預估2028年將突破2兆美元，包括美國銀行、花旗銀行、富國銀行等大型金融機構磨刀霍霍準備進軍，由於成長速度驚人，將成為下一波金融基礎設施的重要部分；北富銀也認為，穩定幣的發行將有利於美國的融資活動，由於發行商須持有美債，如此可減少對外國買家的依賴，更有助於穩定或壓低美債利率，對美債市場來說，穩定幣買盤是一種新型長期、穩定、非外資來源的資金。

對金融業來說，銀行認發行商有四大優點，包括多元化收益（從發行與管理穩定幣中獲得額外手續費與資產管理收益）、成本效益提升（穩定幣交易具即時結算特性，可降低跨境交易與清算成本）、用戶黏著度提升（透過穩定幣整合，銀行在支付、借貸、資產托管等服務上更具吸引力）、避開利息成本與存款流失風險（穩定幣不支付利息，亦無存保負擔）。

德意志銀行的法人報告中也表示，隨著美國推進這項里程碑意義的立法，預估穩定幣將在2025年迎來主流應用；市場則認為，穩定幣不再只是加密世界的橋樑，而是逐步成為全球資金調度的基礎設施之一，在美國主導下，透過明確法規與銀行參與，穩定幣的系統性角色正快速形成，這場轉型對全球金融市場的影響，將遠超當前想像。

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