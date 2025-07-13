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台灣需趕在8/1前談妥！外媒驚爆川普對貿易夥伴失去耐心

2025/07/13 15:03

外媒指出，川普對貿易夥伴失去耐心，堅稱新關稅8月1日生效，不會延期。（法新社）外媒指出，川普對貿易夥伴失去耐心，堅稱新關稅8月1日生效，不會延期。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普日前在自家社群平台開嗆關稅將於2025年8月1日開始徵收，不會延期。率團赴美談判行政院副院長鄭麗君12日清晨返台，她強調，台美雙方都希望在8月1日的期限前完成協議。知情人士透露，川普之所以不願再延期，主要是對貿易夥伴失去耐心，加上華爾街瘋傳TACO迷因圖，嘲笑川普總是臨陣龜縮。

《政客》（Politico）報導，對於川普8日宣稱新關稅將在8月1日生效不會改變，沒有寬限期。對此，川普的盟友說，這一次川普是認真的。

曾在川普第一個任期擔任首席策士的巴農（Steve Bannon）說，「8月1日，一切都開始生效，我肯定他（川普）已經告訴財政部長貝森特，不會再有TACO了」。

4名知情人士則透露，川普對外國政府動作慢吞吞（指貿易談判）越來越不耐煩，加上華爾街 TACO 迷因圖暗示川普總是龜縮（Trump Always Chickens Out），川普內部人士私下認為，無論從政治角度還是政策角度來看，川普再給予額外寬限都沒有任何意義。許多外國官員也同樣重視這個最後期限。

報導說，川普的不耐煩是幾十年來形成的，自1980年代以來，他一直對其他國家在貿易占美國的便宜感到憤怒，對等關稅正是報復的方式之一。川普利用關稅作為手段，迫使各國坐到談判桌前，甚至包括那些最初拒絕讓步的國家。

但經過三個月的談判，川普的政府卻收效甚微，美國已經與英國達成協議，但越南尚未正式接受美國聲稱已與越南達成的協議的關鍵部分；而美國與中國的「協議」僅僅是繼續貿易談判的一個框架。

報導提醒，雖然川普堅稱新關稅將在8月1日生效，不會延期，但不太可能成為川普貿易傳奇的終結，因為針對特定行業的關稅即將出爐。川普也傾向利用關稅作為籌碼，從迫使各國政府增加國防開支及放棄有損美國利益的法案。

報導強調，其實各國別無選擇，只能相信川普的話，希望安撫川普，以避免他採取多項關稅威脅，引發全球經濟動盪。

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