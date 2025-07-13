長期持有台積電的10個理由 外媒全部說出

外媒報導看好台積電股票，並提出長期持有的十個理由。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電已加入美股1兆美元俱樂部成員（截至7月8日）。近年來台積電經歷巨大營收成長，而且勢頭依然強勁。外媒The Motley Fool報導看好台積電股票，並提出長期持有的十個理由。

1. 台積電是無可爭議的市場領導者

台積電在全球半導體代工市場佔有約70%的市佔，遠遠超過其他競爭對手。在可預見的未來，沒有任何競爭對手能夠接近台積電的市佔率。

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2. 科技界嚴重依賴台積電

台積電不直接向消費者銷售產品，但其晶片廣泛應用於消費者日常使用的許多電子產品。台積電的客戶包括蘋果（智慧型手機、平板電腦等）、輝達（GPU）、特斯拉（自動駕駛技術）、超微（CPU）以及其他數十家科技巨頭。

3. 台積電財務表現強勁

台積電今年第1季營收255億美元，年增35%，淨利年增60%，延續了過去五年來優異的財務表現。台積電的客戶通常會與其簽署長期合約，這也有助於保持台積電營收可預測性。

4. 人工智慧（AI）晶片需求激增

台積電生產人工智慧生態系統中必不可少的大部分高性能晶片。智慧型手機曾是台積電最大的業務板塊，但新的人工智慧需求改變此一格局。管理層預計，到2029年，人工智慧加速器的收入複合年增長率 （CAGR）將達到40%左右。

4. 半導體產業進入門檻高

建立半導體製造工廠絕非易事，這就是為什麼世界上一些最富有、技術最先進的公司尚未建立自己的工廠，而是繼續依賴台積電。它需要投入大量的資金、採用複雜的技術，並經過多年的製程改進才能達到高效率的水準。這有助於台積電保持其競爭對手的距離。

6. 台積電正將業務拓展到台灣以外

台積電業務面臨的一個擔憂是台灣和中國大陸之間的地緣政治緊張局勢。鑑於此一風險，該公司已開始擴展在台灣以外的業務。台積電目前在台灣、美國、德國和日本設有或即將設立製造工廠。

7. 台積電的股利與其股價成長相輔相成

台積電的股息與其近期股價上漲相得益彰。截至7月8日，其股息殖利率約為1.17%，低於標準普爾500指數的平均值。不過，過去三年的平均股息殖利率高於標準普爾500指數。從長遠來看，適度的股息仍然可以為投資人總回報做出貢獻。

8. 企業幾乎完全依賴台積電生產先進晶片

半導體根據製造製程進行分類，以奈米（nm）為單位，例如 7、5、3奈米以及即將推出的2奈米。製程越小，半導體的效能越強大，也越先進。台積電實際上壟斷全球最先進半導體的生產和銷售。其他公司無法比擬台積電的效率和生產規模。

9. 台積電致力投資持續性成長

台積電一直持續投資以發展業務，但隨著人工智慧晶片需求的不斷增長，其支出也進一步增加。 2024年，台積電的資本支出總額略高於300億美元。預計今年這一數字將增加至380億美元至420億美元之間。台積電指出，更高的資本支出與其成長機會直接相關，對投資人來說應該是個好消息。

10. 台積電經受住時間的考驗

當對一家公司進行長期投資時，投資人希望該公司經得起時間的考驗。自1987年以來，台積電經歷各種經濟週期、並進行新技術的引入，以及地緣政治緊張局勢的準備。在每一步中，台積電都進行調整，為長期成長做好準備，而且也會持續這樣做下去。

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