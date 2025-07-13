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課會員「智商稅 」！中國理財平台創辦人捲款530億逃海外

2025/07/13 15:27

中國理財平台「鑫慷嘉」近日被爆出公司創辦人黃鑫被爆已捲款逃往海外，導致多達200萬會員血本無歸。（圖擷取自中國網路平台）中國理財平台「鑫慷嘉」近日被爆出公司創辦人黃鑫被爆已捲款逃往海外，導致多達200萬會員血本無歸。（圖擷取自中國網路平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國理財平台「鑫慷嘉」近日被爆出公司創辦人黃鑫已捲款至少人民幣130億元（約新台幣530億元）逃往海外，導致多達200萬會員血本無歸。黃鑫逃離海外後，還不忘嘲諷投資者，稱自己「只是拿走了不屬於符合你們智商的財富」。

綜合媒體報導，鑫慷嘉於2021年在中國貴州創立，該平台盜用杜拜黃金與商品交易所（DGCX）名義，謊稱是DGCX中國官方分部，並以虛擬貨幣投資為幌子，承諾投資人每日可獲得1%至2%的高額收益率，年化超300%，透過美元穩定幣USDT結算。

除了承諾高報酬外，鑫慷嘉還設立層級制度，手法類似傳銷公司，像是凡會員推薦9人入會便可升級，除可獲得180美元（約新台幣5258元）獎金，還可得到每月90美元（約新台幣2929元）保底薪，級別越高，獎金越多，最高可領到1.2萬美元（約新台幣35萬元）。因高報酬與高推薦獎金，讓鑫慷嘉短期吸納大量投資者，發展會員超過200萬人，遍布大江南北。

直至今年6月底，鑫慷嘉正式爆雷。鑫慷嘉6月25日出現無法提現的情況，26日確認系統癱瘓。根據網傳的受騙會員提供微信群截圖顯示，鑫慷嘉聲稱公司被監管部門認定為漏稅，帳戶資金被全部凍結，無法提現，並要求用戶按持倉金額的10%進行繳稅，同時提現手續費高達50%。報導指出，實際上這是鑫慷嘉進行最後一次收割投資者。

與此同時，網上還流傳鑫慷嘉創辦人黃鑫在平台爆雷後，還在微信群中留言，稱自己人已在國外，還嘲諷受害會員，「因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富。希望你們能感謝我、感恩我，你們能銘記這次的我賜給你們的教訓。」

網傳鑫慷嘉創辦人黃鑫在平台爆雷後，還嘲諷投資者，稱自己「只是拿走了不屬於符合你們智商的財富」。（圖擷取自中國網路平台）網傳鑫慷嘉創辦人黃鑫在平台爆雷後，還嘲諷投資者，稱自己「只是拿走了不屬於符合你們智商的財富」。（圖擷取自中國網路平台）

報導指出，對於鑫慷嘉爆雷，其實中國當局早有警示，2024年10月起，中國多官方機構相繼發出風險預警，提醒廣大群眾謹防上當受騙。不僅如此，杜拜DMCC官方也多次發聲明，從未在中國設立任何合作夥伴或關聯機構，但均未讓投資者有所警惕。

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