感激川普40％關稅？這國收通知信竟喊「榮幸」 背後原因曝

美國總統川普近日對多國發布關稅通知信。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日對多國發布關稅通知信，對大多數世界領導人而言，此舉意味著一場大頭痛。然而，對緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）而言，這份通知緬甸將被徵收40％關稅的信件，他將其視為美國對其飽受孤立、譴責軍政府的一種承認與肯定。

根據《CNN》引述緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》報導，自2021年發動政變、推翻民選政府後掌權的軍政府首腦敏昂萊表示，很「榮幸」收到川普寄出的關稅通知信，報導稱，敏昂萊「誠摯地感謝」這項通知。

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美國及多數西方國家至今仍未承認這個軍政府是緬甸的合法政權。緬甸這場軍事奪權引發一場災難性的內戰，至今已邁入第5年，各地的民主武裝團體與少數民族叛軍正與軍政府作戰。聯合國及多個人權組織均指控緬甸軍政府在戰爭中犯下戰爭罪行。美國、英國與歐盟均已制裁軍政府，並試圖減少與其代表在國際舞台上的往來。華盛頓及多數西方國家也已不再在緬甸派駐具外交承認地位的大使，這一點長久以來都令軍政府感到不滿。

但本週的這封通知信卻被軍政府解讀為「鼓勵緬甸持續參與美國卓越經濟的一項邀請」，敏昂萊還表示，若有需要，他將迅速派遣高層談判團前往美國與相關當局磋商。CNN已聯繫美國駐緬甸大使館，詢問這封信是如何送達，以及此舉是否代表華府對緬甸軍政府的態度已有所改變。

敏昂萊也藉此呼籲華府，應考慮解除或放寬對緬甸的經濟制裁，因為這些制裁「妨礙了兩國及其人民的共同利益與繁榮」。敏昂萊還讚賞川普「以真正愛國者的精神，帶領國家走向繁榮」，並「持續努力促進全球和平」。他也感謝川普「對某些媒體與資金進行管理」，聲稱這些媒體「時常加劇現有衝突」。這顯然是在指川普政府曾削減對自由亞洲電台（Radio Free Asia）與美國之音（Voice of America）的資金支持。

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