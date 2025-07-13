美元反彈帶動投資熱潮 法人看好美股布局

美元反彈帶動投資熱潮，法人看美股布局正是時候，紅線為美元指數走勢圖。（資料來源：法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受大而美法案簽署後生效，美國舉債上限同步打開，美財政部旋即擴大融資，吸納資金回流美元，帶動美元指數反彈逾0.5%，不少法人分析指出，對投資人來說，美元貶值逾一成，以資產配置角度來看，若投資人手中美元投資部位不多，反而可趁著美元便宜布局美股則更划算。

野村投信表示，市場已逐漸「對關稅政策免疫」，反而將焦點重新回到AI與就業市場基本面，市場預期美龍頭企業獲利將向上修正，美國創新研發龍頭ETF聚焦在「研發龍頭」，可望追求比美股大盤更具爆發力的股價成長動能，建議投資人把握現階段市場的投資機會，美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，根據統計，自2015年以來美股第二季上漲機率高達9成以上，且該漲勢動能有望延續至7-8月。

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保德信投信認為，根據Factset最新預估，S&P 500企業2025年獲利年增率為9%，其中以資訊科技17.8%、通訊服務15.1%和醫療保健14.5%表現最為強勁。在降息政策下，企業融資成本下降有助於科技產業發展，AI應用加速滲透降低成本並擴大產能並強化企業獲利空間，預期科技股下半年多頭走勢將延續，同時也將扮演牽動市場動能與投資者信心度的關鍵要角。

平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊指出，強者領漲的局面，目前以科技巨頭表現最受矚目。尤其在疫情後，數位化對世界的影響與日俱增，科技巨頭引領世界趨勢變化及帶動股市漲幅，在2024年那斯達克指數上漲28.1%，其中科技十巨頭就貢獻9成的漲幅，2025年科技巨頭也將續強，根據FactSet數據，科技7巨頭今年第1季財報繳出利潤年增27.7%的成績，遠高於S&P500其他493家企業的9.4%增幅，吸引市場資金持續湧入科技巨頭。

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