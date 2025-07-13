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紐時：台美關稅可能將達成「握手協議」 談成恐仍有2伏筆

2025/07/13 12:59

美國統統川普近日發出4波關稅信函，不過台灣至今仍未獲通知。（資料照，路透）美國統統川普近日發出4波關稅信函，不過台灣至今仍未獲通知。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日發出4波關稅信函，加速擴大貿易施壓，若未能在8月1日前達成新協議，將施以懲罰性關稅，不過台灣至今仍未獲通知。根據《紐約時報》報導，台灣可能很快與華府達成「握手協議」，但接下來仍需要大量的細節談判，即便達成協議，關稅仍可能維持2位數不變。

《紐約時報》12日指出，即使川普在4月宣布實施全球關稅，一些投資人和支持者仍安慰自己，認為他的最終目標並非封閉全球市場，而是要打開它們，這種信念也是川普本人所宣傳的，他正是透過關稅作為槓桿，打開外國市場的大門，而政府很快就會達成數十項能夠促進美國出口、幫助美企在海外蓬勃發展的貿易協議。

但3個月後，這種樂觀情緒正在被質疑取代。外界開始懷疑，川普是否從未真的打算簽署那些能開放市場的貿易協議？川普政府至今只宣布與英國和越南達成初步協議，甚至與越南協議的狀況如今也岌岌可危。

《紐約時報》寫道，儘管美國可能即將與歐盟、印度、台灣及其他政府達成的「握手協議」，但這些協議多半內容有限，仍需大量談判，還有很多細節未敲定。即便達成協議，川普仍保留2位數的高額關稅，並持續放話將對外國商品施加更多關稅。

距離8月1日的新關稅生效日不到1個月，川普政府或許只來得及處理其中一小部分的談判對象，一些希望與美國官員會面的政府甚至還沒能安排出時間。但川普本人似乎對「沒有更多協議可宣布」這件事毫不在意。相反地，他吹噓自己對美國貿易夥伴加徵的關稅數量，稱其絕對合理，且為美國帶來了大量收入。他坦承政府沒有能力與每個國家都談成協議，但也暗示，那些他寄出的關稅通知信本身就算是一種「協議」，川普說「一封信就是一份協議。我們有200個國家，不可能和每個都碰面。」

耶魯大學預算實驗室經濟學主任泰德斯奇（Ernie Tedeschi）指出，美國對進口產品的平均有效關稅稅率，從年初的2.5%已飆升至18.7%，這包括川普上週所寄出的通知信內容。這是自1933年以來最高的平均美國關稅稅率，堪比導致經濟大蕭條惡化的《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot-Hawley Tariff Act）所引發的高峰。·泰德斯奇表示「對我而言，這已經是明確的證據，證明川普就是個貿易保護主義者」，「我認為這個政府就是單純喜歡用關稅作為政策工具。」

前美國貿易副代表卡特勒（Wendy Cutler）分析，川普的政策確實有部分內容是為了開放市場，但也有保護主義成分。他說，美國談判人員正努力迫使其他國家打開市場，「這完全是為了增加美國出口商的機會。但說實話，同時我們也在大幅加關稅。」

不過企業界人士強調，到目前為止，川普的手法讓他們在海外經商變得更困難。美國對外貿易委員會（NFTC）主席柯文（Jake Colvin）說「在關稅這件事上，美國政治的重心移動得令人震驚」，「一年前，當川普還在競選時，拋出要設立普遍基準關稅的構想時，每個人都震驚於這有多極端」，他說「但現在企業界幾乎都鬆一口氣，覺得如果基本稅率只有10%，那還算是最好的結果了。」

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