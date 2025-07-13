丹娜斯颱風重創光電業?光電公會:損壞僅千分之二．四、破損無汙染

聚恆科技緊急調度儲能櫃，支援台南後壁災區供電。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對丹娜斯颱風過境，中南部漁電共生案場與滯洪池水面型太陽能面板遭吹翻，太陽能業者被外界批評「抗颱能力不足」、「太陽能電站損壞所以沒電可用」、「破壞環境」、「毒害養殖魚」等，七大光電公會表示，損壞的部分僅佔裝置量不到千分之三，且太陽能面板破損並無汙染問題，更沒有毒害養殖魚這類危言聳聽的說法，而聚恆科技更緊急調度儲能櫃送抵台南後壁鄉仕安社區活動中心，提供居民臨時充電與應急用電。

公會指出，根據經濟部能源署資料顯示，全台太陽光電設置量已達14.6 GW（十億瓦），此次受損的案場發電量約35MW（千瓦），換算僅千分之二．四，若加計尚有小部分正在統計中的，應還不到千分之三，以7月7日颱風當天太陽光電出力瞬時最大值為451萬千瓦（佔整體用電15.2%），發電仍舊表現穩健。

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業者更無奈表示，目前多數太陽能板均是矽晶太陽能板，使用須經安全、抗腐蝕檢測，產生毒性風險極低，即便太陽能板受損泡水，短期也不至於對環境造成危害，更沒有毒害養殖魚的問題，且外界勿以訛傳訛。

公會認為，此次光電產業雖為受災戶之一，但在災情發生當下，業者立即與社區居民攜手投入災後復原工作，全力協助清理重建、恢復供電與社區正常運作，特別是漁電共生案場的光電業者，更以漁民的魚塭復原為第一要務；同時，業者正與中央及地方政府緊密合作，積極尋求民間力量並協調各方資源，進行案場的清理、修復與安全檢查，更積極協助提供臨時電力與物資予社區居民，盡力減輕對居民與當地產業的衝擊。

舉例來說，聚恆科技立刻將儲能櫃送抵台南後壁鄉仕安社區活動中心，提供居民臨時充電與應急用電，總經理周曉艷表示，面對災害發生，立刻動員專業技術團隊，徹夜充電備妥設備，確保社區居民能安心充電。

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