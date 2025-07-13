國安疑慮 川普阻止港企收購美國視聽設備供應商Jupiter Systems

美國總統川普（Donald Trump）以國家安全為由，禁止港企隨瑞國際（Suirui International）收購美國視聽設備供應商Jupiter Systems。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日以國家安全為由，禁止香港企業隨瑞國際有限公司（Suirui International，以下簡稱隨瑞國際）收購美國視聽設備供應商Jupiter Systems。

綜合媒體報導，儘管隨瑞國際已在2020年初就完成對Jupiter Systems的收購交易，但美國政府認為，隨瑞國際是受到中國法律監管的公司，因此要求外國投資委員會（CFIUS）對隨瑞國際收購Jupiter Systems交易一事進行調查。

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美國財政部本月11日發布聲明，指外國投資委員會根據經修訂的1950年《國防生產法》第721條審查並調查了隨瑞國際收購Jupiter Systems交易，認定隨瑞國際對Jupiter Systems的所有權存在國家安全風險，特別是「Jupiter Systems的產品應用於軍事及關鍵基礎設施環境，存在潛在洩露風險」。

美國財政部稱，作為應對，美國總統川普已發布行政命令，指示隨瑞國際須於120天內剝離其在Jupiter Systems的所有權益和權利，並要求Jupiter Systems不得持有其在交易完成後收購或創建的任何中國子公司資產或業務的權益或權利。

對於上述報導，隨瑞國際尚未回應媒體置評請求。Jupiter Systems則回應表示，已獲悉川普命令，公司正在與法律顧問和利益相關者協商，積極審查該決定。

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