川普對墨西哥開徵30％關稅 墨國政府批「不公平協議」

川普12日公布新一波關稅信函，墨西哥將被課徵30%關稅，墨西哥政府對此發表聲明強調，「這是一項不公平的協議」。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日在「真實社群」（Truth Social）公布新一波關稅信函，歐盟、墨西哥將被課徵30%關稅，2者關稅稅率都被上調，其中墨西哥的稅率從25%上調至30%。墨西哥政府對此發表聲明強調，「這是一項不公平的協議」。

綜合外媒報導，川普12日在給墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的信中公布新稅率。川普在信中指出：「墨西哥一直在幫助我保衛邊境，但是墨西哥所做的還不夠。墨西哥仍然沒有阻止那些試圖將整個北美變成毒品販運遊樂場的販毒集團。」

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川普指出，墨西哥企業若想避開關稅，歡迎到美國設廠生產，但他也警告墨西哥，不要提高關稅進行報復，毒品問題並非美國唯一關切的議題，墨西哥其他政策也助長了「不可持續」的貿易赤字，「貿易赤字是對我們經濟，甚至國家安全的重大威脅」。

針對川普提高墨西哥的關稅稅率，墨西哥經濟部與外交部在聲明中表示：「我們在會議中表明，這是一項不公平的協議，我們無法接受。」聲明還提到，墨西哥正積極談判並尋求替代方案，藉此保護雙邊企業與就業，也希望可獲豁免關稅。

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