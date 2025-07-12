鴿派轉鷹！芝加哥Fed總裁：新關稅使川普降息要求難獲支持

聯準會是否本月降息，引發關注。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）將於本月底舉行政策會議，是否降息引發關注。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，川普總統最新公佈的關稅措施進一步讓通膨前景不明，使他疾呼的降息難以獲得支持。

古爾斯比說，在川普暫緩4月初他提出的對等關稅後，過去幾月對關稅推升物價的焦慮大幅緩解，這讓聯準會再度回到降息軌道。

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然而訂於8月1日生效的最新一輪關稅，包括對加拿大部份產品進口課徵35％關稅、對巴西課徵50％，再度引發通膨疑慮，迫使聯準會維持觀望立場，直至獲得更明確訊號為止。

華爾街日報報導，去年9月，聯準會在抑制高通膨取得進展後開始降息。今年初通膨短暫回升，而新政府的貿易、移民與財政政策對經濟影響的不確定性，使聯準會自去年12月以來，將利率維持在4.25％至4.5％之間不變。

古爾斯比與其他聯準會的利率決策官員大致同意，如果通膨持續降溫，將可調降利率至更為中性的水準。自聯準會6月政策會議以來，古爾斯比是最支持較快降息的聯準會官員，持相同立場的還有聯準會理事華勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）。

古爾斯比說，然而如今，最新一輪的關稅使要求謹慎的呼聲再起，他表示，「我們越是橫生枝節，對於物價是否上升的問題就越難釐清」。

川普一再敦促降息，並嚴厲批評聯準會主席鮑爾，近日白宮更升高對鮑爾的施壓，要求他對聯準會翻新工程嚴重超支做出解釋。而此舉可能為開除鮑爾開闢一條法律路徑。

古爾斯比說，他與聯準會的領導階層將堅持排除政治影響力。他說，「我對於聯準會的文化深具信心，亦即每個人皆嚴肅對待自己的職責，並認知到免除政治干預的獨立性是多重要」。

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