誰是2奈米王者？華爾街認證台積電遙遙領先、三星墊底

台積電2奈米製程良率遙遙領先競爭對手。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街知名投行KeyBanc Capital Markets 分析師John Vinh 在研究報告指出，在2奈米賽道中，台積電的良率處於領先地位，目前大約是65%，其次是英特爾18A製程良率約55%，三星墊底，良率僅40%。

Semiecosystem主編萊帕達斯（Mark Lapedus）在創作平台substack發布文章，探討誰是2奈米製程王者？他說，目前台積電、英特爾、三星都尚未公佈其 2 奈米晶片的出貨量。但一位分析師表示，從良率來看，台積電目前處於領先地位，其次是英特爾，三星墊底。

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文章援引華爾街知名投行KeyBanc Capital Markets 分析師John Vinh 的研究報告， Vinh在報告中指出，「我們不斷聽到關於英特爾 18A 製程的建設性回饋，並獲悉目前的良率已從上一季的 50% 提高至 55%，而三星的 2奈米製程 （SF2）良率約為 40%，台積電約65%。

Vinh 表示，依照目前的狀況，英特爾可望在 2025 年底推出下一代行動平台處理器 Panther Lake，而英特爾代工服務（IFS）有望以 65-70% 的良率邁入量產，這將使 IFS 領先於三星代工廠，但低於台積電，台積電2奈米晶片良率可望在年底接近 75%。

Vinh還說，英特爾將推出18A製程的變體「18A-P」吸引客戶，預計2026年下半年量產，「如果英特爾能夠達到這些 KPI，我們相信這可能會遠遠超出預期，並將使我們對 IFS 的發展更具信心」。

他認為，雖然傳出英特爾可能會跳過 18A-P，直接轉向14A製程，但我們認為這不太可能，因為 18A-P 似乎與台積電 N2 競爭，而且 14A 預計要到 2027 年底、2028 年初才會進入大規模生產。

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