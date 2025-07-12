晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普新一輪關稅戰開打 資金逃往貴金屬避險 白銀衝上14年新高

2025/07/12 14:58

白銀近期漲勢凌厲。（美聯社）白銀近期漲勢凌厲。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動新一輪貿易戰攻勢後，資金湧入黃金及白銀等避險資產，金價11日上漲1%，觸及一週高點，今年以來漲幅超過26%；價格親民被稱為「窮人的黃金」的白銀漲勢也很凌厲，刷新2011年以來新高，今年以來白銀已上漲27%。

綜合外媒報導，紐約黃金期貨週五（11日）上漲1.4%，報每盎司3371.20美元；黃金現貨價上漲1%，報每盎司3356.93美元，盤中曾觸及6月24日以來最高水平。

白銀走勢也很強悍，7月11日，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨最高觸及38.45美元/盎司，成功突破38美元關鍵阻力價位，終場上漲 1.6%至每盎司 37.59 美元，觸及自 2011 年 9 月以來新高。

由於需求旺盛與供應緊張，白銀市場正邁向連續第 5 年的供應赤字。TD Securities 分析師 Daniel Ghali 說，關稅套利機會導致白銀外流，市場上可自由交易的白銀庫存處於極低水準。

中國浙商國際分析師也說，全球貿易摩擦暫緩後，市場開始關注白銀補漲行情，短期補漲預期或將帶動銀價嘗試向上突破。不過，聯準會降息和美國經濟預期的不確定性仍然存在，加上2025年預計工業需求在光電產業加速出清的階段中增長轉負，若經濟下行，或將對銀價帶來較大壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財