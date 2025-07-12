川普新一輪關稅戰開打 資金逃往貴金屬避險 白銀衝上14年新高

白銀近期漲勢凌厲。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動新一輪貿易戰攻勢後，資金湧入黃金及白銀等避險資產，金價11日上漲1%，觸及一週高點，今年以來漲幅超過26%；價格親民被稱為「窮人的黃金」的白銀漲勢也很凌厲，刷新2011年以來新高，今年以來白銀已上漲27%。

綜合外媒報導，紐約黃金期貨週五（11日）上漲1.4%，報每盎司3371.20美元；黃金現貨價上漲1%，報每盎司3356.93美元，盤中曾觸及6月24日以來最高水平。

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白銀走勢也很強悍，7月11日，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨最高觸及38.45美元/盎司，成功突破38美元關鍵阻力價位，終場上漲 1.6%至每盎司 37.59 美元，觸及自 2011 年 9 月以來新高。

由於需求旺盛與供應緊張，白銀市場正邁向連續第 5 年的供應赤字。TD Securities 分析師 Daniel Ghali 說，關稅套利機會導致白銀外流，市場上可自由交易的白銀庫存處於極低水準。

中國浙商國際分析師也說，全球貿易摩擦暫緩後，市場開始關注白銀補漲行情，短期補漲預期或將帶動銀價嘗試向上突破。不過，聯準會降息和美國經濟預期的不確定性仍然存在，加上2025年預計工業需求在光電產業加速出清的階段中增長轉負，若經濟下行，或將對銀價帶來較大壓力。

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