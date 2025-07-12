邊緣AI市場年成長2成 IPC族群大展鴻圖

研華看準企業運算需求從雲端走向地端的長期需求趨勢，逐漸強化白牌邊緣伺服器事業。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦（IPC）、強固型移動裝置族群正在迎向龐大的市場機會。根據Verified Market Research最新報告指出，全球邊緣人工智慧（Edge AI）硬體市值預估將從2024年的16.2億美元（約新台幣473.37億元）成長至2032年的72.2億美元（約新台幣2109.72億元），年均複合成長率高達20.46%。

供應鏈觀察，全球邊緣AI硬體市場之所以快速增長，主要是因應產業應用需求轉變，以及成本與運作效能方面的考量，使得AI技術逐步從雲端（cloud）向地端（edge）轉移，進一步強化機敏資料保護、降低延遲、提升車用、醫療保健與工業自動化產業的營運效率。

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在AI計算架構持續演進的同時，台廠工業電腦與強固型裝置業者也順勢卡位此波地端AI浪潮，積極佈局硬體設計、模組整合與垂直應用場域。觀察市場動態，台廠大致可分為平台型產品供應者、專精於垂直應用的系統開發商，以及聚焦細分市場的專業廠商，分別在智慧製造、交通監控、公共安全等領域展現差異化策略與產品競爭力。

其中，研華（2395）與樺漢（3515）作為平台型產品供應商，持續強化AI模組整合能力。研華近期推出多款搭載高通先進平台的邊緣AI產品，具備最高45 TOPS的AI運算效能，並支援5G與Wi-Fi 7連線，適用於智慧工廠、醫療影像與智慧交通等場景；樺漢則推進旗下ESaaS平台，強化嵌入式系統與工業級邊緣設備整合能力，並針對歐洲與東南亞市場提供高客製化設計，加速協助客戶AI應用落地。

在垂直應用市場中，新漢（8234）、研揚（6579）與神基（3005）各自發揮優勢，進軍AIoT應用場域。新漢深耕智慧物聯網（AIoT）解決方案，推出整合AI推論引擎的邊緣運算平台；研揚則透過與國際晶片大廠合作，提供支援視覺AI運算的嵌入式板卡與工業電腦系統，拓展智慧城市與能源監控市場；神基則以軍規等級強固裝置見長，具備抗震、防水、防塵性能，廣泛應用於公安、國防與特殊任務場域。

此外，倫飛（2364）與事欣科（4916）則鎖定高附加價值利基市場，展現差異化發展策略。倫飛著重開發軍用、工規與強固型攜帶式電腦等高毛利產品，並積極拓展新客戶與應用場景；事欣科則成功打入波音供應鏈，並取得無人機試產訂單，逐步確立其在美國航太軍工領域的重要地位。

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