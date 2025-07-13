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掌握總價甜蜜帶 小宅加速衝 過去10年15至25坪增逾百萬宅

2025/07/13 07:00

由於家戶人口數變少及民眾購屋負擔能力提升有限，小坪數受到民眾歡迎。（記者徐義平攝）由於家戶人口數變少及民眾購屋負擔能力提升有限，小坪數受到民眾歡迎。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆高、民眾購屋負擔能力卻未明顯提升，為控制總價成交甜蜜帶，縮小坪數似乎成為新建案唯一的路。根據內政部不動產資訊平台最新發布，10年來，全國房屋稅籍住宅數量增加102.61萬宅，其中34.61萬宅是超過15坪、在25坪以內的住宅，占比高達33.72%，反觀不到15坪的小宅，10年僅增加7.55萬宅，占比約7.36%。

房產業者指出，部分銀行對於15坪以下的住宅的放貸意願不高，而且對於一般自住民眾來說，套房居住的空間過於侷限，因此，多數建案規劃的坪數會再往上加一些。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，小宅盛行除家戶人口數變少的社會因素外，還與民眾購屋負擔能力提升有限，以及投資需求朝向小坪數的財務限制、偏好有關，如果還有學區宅等因素，更是置產、投資客的心頭好，而兩年前捲起的新青安首購熱潮，雖然還沒在新成屋市場發酵，但卻進一步推進低總價的小宅趨勢。

全國每3.3宅就1宅是小宅

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第一季全國房屋稅籍住宅數量達936.45萬宅，其中15坪以下約76.15萬宅、占比約8.13%，而超過15坪、在25坪以內的數量則約207.36萬宅、占比約22.14%，兩者合計約283.51萬宅、占比超過3成，也就是全國每3.3宅就有1宅是25坪以下的小宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然部分銀行不願承作15坪以下小宅，或者放款成數上限僅7成，但在高房價環境下，15坪以下小宅成交占比依然持續走揚，主因是青壯族群購屋能力有限，雖然15坪以下小宅房貸上限頂多七成，但自備款門檻相對低不少，在市場上交易仍舊受青睞。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，本來只有雙北小宅化盛行，但雙北以外的區域近幾年房價飆漲後，建商複製北部經驗，也在其它縣市推出首購容易負擔的小宅，因此統計起來，才會拉高15至25坪的占比，主要還是因為房價與人口結構關係，建商為迎合民眾負擔能力，都去縮減空間。

不過，黃舒衛提醒民眾，小宅扣除高公設比之後的實用坪數、加計管理成本的收益性，以及貸款條件的限制，都是日後轉手的重要考量。

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