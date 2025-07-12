台灣關稅談判籌碼？路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

《路透》報導，3名知情人士透露，台灣中油公司正初步討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，3名知情人士透露，台灣中油公司正就收購美國頁岩氣製造資產進行初步討論，以確保台灣經濟發展所需的天然氣供應，報導也指出，面對將關稅政策與擴大進口美國能源兩件事互相掛鉤的美國政府，台灣也將因此獲得政治籌碼。

《路透》報導，若達成協議，台灣中油將加入愈來愈多收購美國天然氣資產的亞洲企業行列，在美國建造更多液化天然氣工廠以擴大出口能力之際，取得美國天然氣資產所有權，得到獲取天然氣的機會。

請繼續往下閱讀...

而面對將關稅政策與擴大進口美國能源兩件事互相掛鉤的川普政府，台灣也將獲得政治籌碼。

消息人士說，台灣中油近月在探索收購公共或私募股權支持、活躍於頁岩層領域的天然氣製造商擁有的資產，而頁岩層攸關現有或未來的液化天然氣工廠，例如德州東部和路易斯安那州的海恩斯維爾（Haynesville）頁岩油氣田。

消息人士補充，台灣中油也考慮收購較成熟的資產，例如阿帕拉契盆地（Appalachian Basin）的馬塞勒斯（Marcellus）頁岩，由於技術上的進展讓營運商得以用更低的鑽探成本開採更多碳氫化合物，此地近年獲得更多買家關注。

報導指出，台灣中油沒有回覆置評要求。

消息人士提醒，目前未保證敲定任何協議，台灣中油仍可能收購其他地方的資產。而由於事涉機密討論，這些消息人士要求匿名。

根據船舶追蹤公司Kpler資料，台灣的液化天然氣進口量過去15年穩定增加，2024年達到創紀錄的2178萬公噸。

報導指出，台灣中油今年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫，這項計畫將透過管線，從阿拉斯加北部偏遠地區往南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。總統賴清德說，這將確保台灣能源安全。

消息人士說，台灣中油還表示有興趣收購Aethon Energy Management的一部分海恩斯維爾資產。消息人士說，這家私人投資的美國能源管理企業正與日本三菱商事談判出售整家公司，但不保證能談成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法