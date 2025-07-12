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川普開獎中！黃仁勳談關稅正面回應

2025/07/12 11:14

美國總統川普（左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）。（美聯資料照）美國總統川普（左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美媒專訪表示，美國科技公司將能挺過川普總統的關稅政策，正如它們過去曾經克服各種市場動盪一樣，並強調提高美國電腦晶片產量的重要性。

《今日美國報》（USA Today）報導，黃仁勳表示：「沒有人喜歡動盪，也沒有人喜歡突如其來的變化，但這些爭端將會解決，川普總統會達成協議，各國也會重新調整與重組，我們將挺過這一切。」

川普和黃仁勳10日在白宮會面，對輝達本週成為全球首家市值突破4兆美元（約新台幣116兆元）企業的里程碑，川普感到十分欣喜並引以為傲；黃仁勳透露：「他花了很多時間恭喜我，還向在場所有人誇讚這是多麼驚人的成就」。

在川普與中國等貿易夥伴持續進行貿易談判之際，黃仁勳的事業正處於美國可能祭出高額關稅、人工智慧（AI）爆炸性發展，以及支撐AI發展的電腦晶片產業交匯的核心位置。

輝達設計先進晶片，並由台灣的台積電等公司大量代工生產，若川普對半導體進口徵收關稅，這些企業恐將受到影響。報導指出，黃仁勳對此並未表現出絲毫恐慌，表示早在創立輝達之前，關稅、稅負以及各式各樣的法規便已存在，若川普推動嚴格的半導體關稅，情況也不會有任何不同。

黃仁勳說：「每1年都有各種法規、稅收、關稅、政策和規章，但我們都挺過來了。我完全相信，世界會挺過去，企業也會挺過去，不論最後情勢如何發展，我們都會盡力而為。」

在專訪中，黃仁勳還說：「我相信川普總統的願景，他在美國製造的大膽願景，對我們的工業、對我們的社會都有好處。」

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