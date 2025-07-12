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巴西吞50％關稅超不爽恐報復！川普又改口了

2025/07/12 10:32

巴西總統魯拉（左圖）與美國總統川普（右圖）。（法新社）巴西總統魯拉（左圖）與美國總統川普（右圖）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）9日致函巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），宣布將對巴西產品徵收50%關稅，並指出如果巴西也進行報復，將進一步提高關稅，而巴西政府認為這封信具有冒犯性，並表示將以牙還牙。11日川普又說表示願意與巴西總統魯拉談判，但「應該在某個時候，不是現在」。

根據《路透》報導，川普11日受訪時表示，未來「某個時間點」願意與魯拉針對關稅問題展開談判，但強調「不是現在」。他說：「也許以後我會和他談談，但現在我不會。」

川普9日致函魯拉宣布課50%關稅，信中還將此舉與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）正深陷的司法審判直接掛鉤，直指該審判為一場針對其盟友的「獵巫行動」，警告若巴西報復，美國將「加倍奉還」。

對此《路透》報導，魯拉認為認為川普徵收關稅的理由「極其離譜」，受訪時表示，巴西將與美國進行關稅談判，若無效將採取對等反制措施，魯拉強調，如果談判無效，會根據巴西《經濟互惠法》規定，採取對等反制措施，向美國出口巴西產品徵收50%關稅。

巴西政府預計關稅對今年巴西經濟成長影響不大，預計經濟成長率為2.5%，只有部分特定製造業領域會受到重創。

美國目前是巴西第2大出口市場，僅次於中國。根據《路透》報導，在川普宣布課徵50%關稅後，魯拉也表示要尋找美國以外的新買家，並聲稱「沒有美國我們也能生存」。

經濟部長Guilherme Mello表示，即使巴西經濟成長會受到「一些」影響，但也不會像以前那樣明顯，因為巴西在過去20多年裡成功實現的貿易夥伴多元化。

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