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超越巴菲特！黃仁勳躍全球第7大富豪！最新身價曝光

2025/07/12 09:44

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（美聯社資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）即時億萬富翁排行榜最新數據顯示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）目前身價已達1436億美元（約新台幣4.19兆元），超越微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）、「股神」巴菲特，躍居全球第7大富豪。

輝達在市值突破4兆美元（約新台幣116兆元）後，黃仁勳的財富跟著水漲船高。根據《富比士》即時億萬富翁排行榜，他目前身價達1436億美元，超越鮑爾默的1426億美元（約新台幣4.165兆元）、巴菲特的1424億美元（約新台幣4.160兆元），躍居全球第7大富豪。

根據《Quartz》報導，輝達今年迄今股價上漲20%，帶動黃仁勳在今年身價暴增近280億美元（約新台幣8179億元）。報導根據《富比士》統計，僅在本週四（美東時間7月10日）1天內，他的財富就增加了25億美元（約新台幣730億元）。

報導指出，黃仁勳目前持有輝達約7570萬股股票，還透過信託與合夥機構掌握更多股份。雖然他已於6月依據事先申報的10b5-1交易計畫開始出售部分持股，目前變現金額達4000萬美元（約新台幣11億元），但若依當前股價估算，他年底前可能售出高達600萬股、換得逾8.5億美元（約新台幣2481億元）現金。

《Quartz》指出，1993年黃仁勳從創立輝達，一路走到AI產業的核心人物。如今輝達的晶片不只驅動Meta資料中心，更是OpenAI等大型語言模型的關鍵技術支柱。

分析師預估，若成長持續，輝達未來市值將有望挑戰5兆甚至6兆美元（約新台幣146兆元至175兆元）。

相較之下，報導表示，巴菲特的財富雖穩健成長，但受限於波克夏公司（Berkshire Hathaway）多元投資組合與長期慈善承諾，他今年僅小幅增加數十億美元。

另外6月時，他更捐出價值60億美元（約新台幣1752億元）的B類股給5個慈善基金會，履行承諾捐出99%財富的目標。

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