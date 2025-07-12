國際油價大漲！因「他」預告發重大聲明

國際油價（11日）上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際能源總署（IEA）表示，市場供應比表面看起來的要緊繃，同時美國關稅以及美國總統川普表示，計劃對俄羅斯發表「重大聲明」，都是市場關注的焦點，國際油價（11日）上漲逾2%。

布蘭特原油期貨上漲1.72美元或2.5%，收每桶70.36美元。

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美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.88美元或2.8%，收每桶68.45美元。

《路透》報導，本週布蘭特原油期貨價格上漲3%，美國紐約西德州中級原油期貨約上漲2.2%。

IEA表示，煉油廠夏季開工率達到高峰以滿足旅行和發電的高需求，因此全球石油市場可能比表面上看起來更加緊繃。

9月布蘭特原油期貨價格較10月期貨溢價約1.20美元。

Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場開始意識到供應緊繃。」

能源服務公司貝克休斯公布，本週美國營運中的石油和天然氣鑽井平台數量下降，為連續第11週下降。上次發生這種情況是2020年7月，當時疫情減少了燃料需求。

儘管短期市場供應緊繃，但 IEA 上調今年的供應成長預期，同時下調需求成長預期，暗示市場將出現過剩。

德國商銀分析師表示：「OPEC+將迅速大幅增產。供應過剩的威脅仍然存在。不過，短期內油價仍將受到支撐。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯將在今年8月至9月期間彌補其違反OPEC+產量配額而過量生產的產量，這進一步為短期價格前景提供了支撐。

另1個短期需求強勁的跡象是，沙烏地阿拉伯8月可望向中國出口約5100萬桶原油，創兩年多來最大單筆出口量。

然而從長期來看，全球石油需求下降，因應中國今年需求放緩，OPEC週四發布《2025 年世界石油展望》，下調對2026至2029年全球石油需求的預測。

沙烏地阿拉伯能源部週五表示，沙烏地阿拉伯已完全遵守其自願的OPEC+產量目標。

週四美國總統川普受訪表示，下週一將就俄羅斯問題發表「重要聲明」，但沒有透露出更多。《路透》指出，由於未能取得進展，且俄羅斯不斷加強對烏克蘭城市的轟炸力度，川普對俄羅斯總統普廷表示失望。

而歐盟委員會本週將提議對俄羅斯石油實施浮動價格上限，作為新制裁方案草案的一部分。但俄羅斯表示，其在應對和盡量減少此類挑戰方面已擁有「豐富的經驗」。

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