晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價大漲！因「他」預告發重大聲明

2025/07/12 09:41

國際油價（11日）上漲。（法新資料照）國際油價（11日）上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際能源總署（IEA）表示，市場供應比表面看起來的要緊繃，同時美國關稅以及美國總統川普表示，計劃對俄羅斯發表「重大聲明」，都是市場關注的焦點，國際油價（11日）上漲逾2%。

布蘭特原油期貨上漲1.72美元或2.5%，收每桶70.36美元。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.88美元或2.8%，收每桶68.45美元。

《路透》報導，本週布蘭特原油期貨價格上漲3%，美國紐約西德州中級原油期貨約上漲2.2%。

IEA表示，煉油廠夏季開工率達到高峰以滿足旅行和發電的高需求，因此全球石油市場可能比表面上看起來更加緊繃。

9月布蘭特原油期貨價格較10月期貨溢價約1.20美元。

Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場開始意識到供應緊繃。」

能源服務公司貝克休斯公布，本週美國營運中的石油和天然氣鑽井平台數量下降，為連續第11週下降。上次發生這種情況是2020年7月，當時疫情減少了燃料需求。

儘管短期市場供應緊繃，但 IEA 上調今年的供應成長預期，同時下調需求成長預期，暗示市場將出現過剩。

德國商銀分析師表示：「OPEC+將迅速大幅增產。供應過剩的威脅仍然存在。不過，短期內油價仍將受到支撐。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯將在今年8月至9月期間彌補其違反OPEC+產量配額而過量生產的產量，這進一步為短期價格前景提供了支撐。

另1個短期需求強勁的跡象是，沙烏地阿拉伯8月可望向中國出口約5100萬桶原油，創兩年多來最大單筆出口量。

然而從長期來看，全球石油需求下降，因應中國今年需求放緩，OPEC週四發布《2025 年世界石油展望》，下調對2026至2029年全球石油需求的預測。

沙烏地阿拉伯能源部週五表示，沙烏地阿拉伯已完全遵守其自願的OPEC+產量目標。

週四美國總統川普受訪表示，下週一將就俄羅斯問題發表「重要聲明」，但沒有透露出更多。《路透》指出，由於未能取得進展，且俄羅斯不斷加強對烏克蘭城市的轟炸力度，川普對俄羅斯總統普廷表示失望。

而歐盟委員會本週將提議對俄羅斯石油實施浮動價格上限，作為新制裁方案草案的一部分。但俄羅斯表示，其在應對和盡量減少此類挑戰方面已擁有「豐富的經驗」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財