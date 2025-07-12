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黃金觸1週高點！但後市恐在「這價格」徘徊

2025/07/12 08:57

週五（11日）黃金價格上漲。（路透資料照）週五（11日）黃金價格上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動新一輪貿易戰攻勢之後，投資人湧入黃金等避險資產，週五（11日）黃金價格上漲1%，觸及一週高點，但分析師預期，由於金價上半年行情太好，因此下半年進入盤整，第3季價格可能僅於每盎司3100美元到3500美元之間。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲1.4%，報每盎司3371.20美元；黃金現貨價上漲1%，報每盎司3356.93美元，盤中早些時候觸及6月24日以來最高水平。

川普最新表示加拿大關稅將提高到35%，對大多數其他貿易夥伴則將課徵全面性的15%或20%關稅，全球股市應聲下挫。

川普本週還宣布美國將對銅課徵50%關稅，對巴西關稅也從10%提高到50%。

State Street Global Advisors黃金策略全球主管道許（Aakash Doshi）說：「我們身處在一個不確定性溢價重返市場的黃金，而黃金正獲得避險買盤。」

他預估，第3季金價可能介在每盎司3100美元到3500美元，因為上半年行情太強，下半年預料會有些盤整。

另外聯準會（Fed）理事會成員沃勒（Christopher Waller）週四重申，相信Fed應該在7月會議上降息。投資人目前預期Fed在年底前將降息50個基點。

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