美股收盤》等待川普新一波關稅！道瓊跌279點 台積電ADR反漲

週五美股下跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普加強關稅攻勢，10日宣布將於下個月對加拿大進口產品徵收35%的關稅，並對其他貿易夥伴徵收15%至20%的關稅。華爾街股市週五（11日）收盤走低，道瓊工業指數下跌279點或0.63%，標普500指數下跌0.33%，那斯達克指數跌0.22%，費城半導體指數小跌0.21%，台積電ADR上漲0.28%，收在230.40美元。

綜合外媒報導，本週已有23國收到川普的關稅通知信，川普週四以芬太尼問題為由對加拿大提高關稅，並稱如果加拿大採取報復行動，關稅將會提高。隨後他也公布將對其餘國家徵收15%至20%的關稅，高於當前的10%標準。目前外界預期，白宮接下來會向歐盟發出關稅信。

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個股方面，服裝公司李維斯上調財測後，股價上漲11.25%。Meta因不太可能對其付費模式提出更多修改，意味著幾乎確定將面臨歐盟新一輪反壟斷指控及高額罰金，收盤下跌1.3%。輝達市值突破4兆美元後，執行長黃仁勳身價逼近「股神」巴菲特，週五上漲0.50%。

道瓊工業指數下跌279.13點或0.63%，收44371.51點。

那斯達克指數下跌45.14點或0.22%，收20585.53點。

S&P 500指數下跌20.71點或0.33%，收6259.75點。

費城半導體指數下跌11.98點或0.21%，收5696.29點。

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