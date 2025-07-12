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李文如閃辭 牽動台積電中生代戰將人事搬風

2025/07/12 07:00

台積電資材管理副總李文如請辭。（取自台積電官網）台積電資材管理副總李文如請辭。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）資材管理副總經理李文如閃辭；據了解，她的閃辭牽動內部中生代部分主管的人事搬風，8月1日起，掌管品質暨可靠性組織資深處長黃遠國將調任資材管理組織，美國亞利桑那廠廠長級主管吳怡璜將回台接掌品質暨可靠性組織，另一位管晶圓廠經驗豐富的滕立功將掌美國亞利桑那廠，三個50多歲的中生代共同特色，都是從內部基層工程師做起，一路歷練到管晶圓廠的戰將。業界解讀這番人事布局，應該是董事長魏哲家有意培養未來的副總級主管。

李文如從休長假變成離職，台積電昨證實，她因個人因素請辭，將於明（13）日離職，資深副總經理暨副共同營運長侯永清將兼任資材管理主管。但供應鏈傳出，資材管理組織本來就是對侯永清報告，但他對外是台灣半導體協會（TSIA）理事長，對內又要襄助共同營運長秦永沛，事情繁多，難花太多心力兼任資材管理組織，台積電昨對內公告，掌管品質暨可靠性組織資深處長黃遠國，將於8月1日起調掌資材管理組織，對侯永清負責。

黃遠國於去年的台積電技術論壇台灣場次，曾公開亮相對客戶說明公司產能建置，當時，他是南科18B廠、3奈米廠資深廠長。後來轉任品質暨可靠性的資深處長。業界傳出，台積電已對內宣布由黃遠國接任資材管理組織。

黃遠國是台積電培養的中生代主管，他進入台積電從設備工程師做起，經歷8吋廠到12吋廠，他也曾獲第41屆國家傑出經理獎，得獎事蹟是帶領台積電團隊完成16、7、5、3奈米技術轉移或量產，並與團隊在南科打造出3奈米量產基地，順利完成量產。協助公司達成技術領先、卓越製造、客戶信任，並持續精進量產技術。

吳怡璜歷任台積電電竹科12廠、中科15廠，也是台積電派任美國亞利桑那廠開疆闢土的主管，近幾年協助執行長王英郎有功，隨著一廠進入量產，他將回台接掌品質暨可靠性組織；另一位長期掌管12吋廠、也是黃光專業高手的滕立功，他同時也是跟魏哲家同是美國耶魯大學電機工程博士，近年內被派任美國亞利桑那廠，傳出將掌美國亞利桑那廠，中科15B廠長蘇斌嘉也將派任美國亞利桑那廠歷練。

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