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還是輝達天下！華為拚外銷AI晶片 中東、東南亞各國興趣缺缺

2025/07/12 05:49

華為意圖外銷AI晶片，但各國仍偏好美國產品。（彭博）華為意圖外銷AI晶片，但各國仍偏好美國產品。（彭博）

首次上稿 00:12
更新時間 05:49

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在美國限制下，華為擴大其在中東、東南亞的銷售業務，然而尚未取得重大合約。

多名消息來源指出，華為正與阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與泰國，就出售昇騰910B（Ascend 910B）等舊款人工智慧（AI）晶片展開協商。華為提議向這些國家的AI公司與機構供應910B晶片，同時討論提供其遠端AI系統「CloudMatrix 384」的存取權限，該系統採用新款的昇騰910C晶片。

阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯近期與輝達、超為等美國公司簽署合約，未來幾年進口逾100萬顆AI半導體，而泰國高度依賴輝達晶片，因此，華為的晶片提議被視為是部分降低相關國家對美國AI產業依賴的替代方案。

華為也試圖向馬來西亞出售3000顆昇騰晶片，但尚未達成主要合約等明確成果。消息來源亦披露，阿拉伯聯合大公國對採購華為AI晶片興趣缺缺，而與泰國的磋商進展仍不明確，不過，據傳與沙烏地的資料與AI管理局（SDAIA）等實體的討論還在進行。

評估顯示，華為AI晶片的技術能力落後輝達等美國產品1代以上。隨著美國持續管制先進晶片出口華為等中國半導體公司，910C等新晶片的銷售實際上僅限於中國境內。

美國政府正施壓外國企業，阻止採用華為晶片，而美國先進半導體出口中東，仍須美國政府批准。美國前高階官員估計，今年中國AI晶片的需求超過100萬顆，而華為的產能估計為20萬顆。

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