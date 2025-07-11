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比天災還恐怖？外媒揭台積電最大痛點是「這個男人」

2025/07/11 22:52

美國總統川普與台積電董事長魏哲家，今年3月初在白宮宣布台積電將加碼投資1000億美元。（歐新社）美國總統川普與台積電董事長魏哲家，今年3月初在白宮宣布台積電將加碼投資1000億美元。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，台積電近年表現非同凡響，從晶片到先進封裝，台積電一直是AI浪潮最大受益者之一，但是，川普若決定對台灣徵收晶片關稅，這波「淘金熱」可能會遭受重創。

科技媒體《Wccftech》11日報導，台積電是目前AI熱潮最大受益者之一，但美國晶片關稅可能成為台積電的「氪星石」（Kryptonite，這是《超人》系列電影及漫畫裡的虛構礦物，是超人的一大弱點）。

由於川普在競選期間一直聲稱要對台灣課徵晶片關稅，還說台灣竊取美國的晶片技術，因此，台積電在美國大力投資就是希望規避這些關稅，此前已宣佈在美國加碼投資1000億美元，蓋新的晶片和先進的封裝廠，使美國成為僅次於台灣的第二個晶片生產基地。

不過，川普預計仍將對晶片課稅，目前外界正在關注川普何時拍板晶片及藥品關稅。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日透露，商務部仍在進行調查，預計月底前完成，之後川普將再決定具體稅率。

盧特尼克說，「川普說過了，如果沒有在美國建廠，他們將面臨高稅率，如果你正在美國建廠，他或許會考慮讓你有時間建，像是1年、1年半、或許2年的時間興建，之後關稅會高很多」。

報導稱，對於台積電和台灣而言，美國將會採取寬鬆的立場，關稅稅率可能會遠低於川普過去提出的高達100%的關稅。然而，考慮到供應鏈的複雜性，即使是10%的關稅也會對台積電造成傷害，因為台積電的尖端製程大都在台灣。

報導認為，若川普祭出晶片關稅，不只台積電受到波及，蘋果、輝達等台積電客戶也可能需要透過降低利潤率，或提高消費性產品價格來抵銷衝擊。

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