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研華強化IPC能量 攜手高通打造新邊緣AI平台

2025/07/11 19:56

研華上半年業績創下歷年同期新高，下半年乘勝追擊。（記者方韋傑攝）研華上半年業績創下歷年同期新高，下半年乘勝追擊。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）上半年業績創下歷年同期新高，下半年乘勝追擊，集團攜手美系晶片大廠高通（Qualcomm）聚焦邊緣端的AI運算領域，透過新一代的AI模組、主機板打造解決方案並搶攻商機，鎖定智慧製造、智慧醫療、邊緣視覺與智慧物聯網（AIoT）應用場景，在運算效能、連網速度與AI推論能力等三大方面全面進行升級。

隨著全球製造商相繼強化採用工業4.0技術，導入人工智慧與相關製造解決方案，以應對勞動力短缺、營運成本上升的處境，優化整體經營效率，工業自動化格局正在經歷重大轉變。根據市調機構Meticulous Research最新報告，全球自動化市場在2024年的市值規模為2000億美元，今年將成長至2145億美元，2035年進一步達到5704億美元，年均複合成長率10.3%。

因此，研華近年在營運體質轉型之下，增進旗下產品線的完善程度，此次在新釋出的邊緣端AI運算解決方案當中，採用高通Snapdragon X Elite平台，內建高通Hexagon神經處理器（NPU），推論效能最高達45 TOPS（每秒45兆次運算），為視覺辨識、智慧監控與機器學習等場域提供即時反應能力，並為能源敏感型的工業應用，相較於x86架構平均可節省約28%功耗。

連線能力方面，研華新解決方案升級導入Wi-Fi 7與5G模組，有助於客戶實現多頻寬、多連線、低延遲的穩定傳輸，即便處於工廠、車載或戶外高干擾環境，也能維持即時資料串流與遠端控制能力。管理層看好Wi-Fi 7具備良好的網路速度，有利於強化連線穩定性，搭配5G的大範圍與高頻特性，將成為邊緣AI落地的基礎核心。

研華6月營收58.38億元，月減0.3%、年增18.4%，第二季業績178.35億元，季增2.7%、年增21.7%，上半年營業額累計達351.87億元、年增23.3%。財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，儘管第二季面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收表現符合預期，延續復甦動能。

陳清熙觀察接單出貨比（BB值）觀察，第二季水位大致持平於首季，三大區BB值皆大於1，其中以北美市場動能最為強勁，顯示市場需求及企業採購力道穩中向上。此外，面對近期供應鏈略趨緊張，公司已提前佈局因應，不僅提高短期安全庫存並啟動中長期設計升級，更積極與模組廠商建立穩定彈性合約機制，強化營運韌性來靈活因應外部變局，以降低市場潛在風險與不確定性，穩健邁向長期成長目標。

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