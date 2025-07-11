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外媒點名「2檔股票」值得買進長期持有 台積電上榜原因曝

2025/07/11 19:23

《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，2檔股票被他列入「買了就放著不動」的投資清單。（資料照，路透）《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，2檔股票被他列入「買了就放著不動」的投資清單。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，對他而言，很少有股票能進入「立即買入並永久持有」的類別。然而，有一些公司的投資邏輯如此堅如磐，讓Keithen Drury難以想像最壞的情況會真的發生，這類公司被他列入「買了就放著不動」的投資清單，其中有兩家尤其值得一提，分別是亞馬遜和台積電。

報導指出，聽到亞馬遜這個名字，你首先想到的可能是它的電商平台。雖然Keithen Drury也陷入了同樣的陷阱，但現實是亞馬遜已經發展得遠不止於此。雖然電商平台賦予了亞馬遜極強的持久力和穩定的高收入成長，但真正讓人興奮的是它的其他業務。

首先是亞馬遜網路服務 （AWS）。AWS是亞馬遜的雲端運算部門，貢獻了亞馬遜的大部分利潤。今年第一季，AWS貢獻了亞馬遜63%的營業利潤，儘管其只佔總營收的19%。這並不是偶然，而是長期趨勢，顯示雲端運算產業的龐大潛力。隨著AI工作負載與企業流程快速轉移至雲端，AWS的成長潛力也水漲船高。亞馬遜股價的走勢與AWS息息相關，若AWS的前景持續光明，那就足以成為持有亞馬遜股票的理由。

亞馬遜另一個新興亮點是它的廣告業務。作為全球最大的電商平台，亞馬遜擁有無可比擬的用戶數據，能準確掌握消費者正在搜尋什麼。這使得廣告成為亞馬遜成長最快的業務之一，近幾年成長顯著。雖然亞馬遜並未公開該部門的毛利率，但從其他廣告公司可見，這個業務的利潤率很可能相當可觀。亞馬遜擁有兩大互不依賴卻高度賺錢的業務，且電商仍在持續擴大利潤率，這讓亞馬遜成為一家幾乎無法被取代的企業，有望年復一年持續實現強勁獲利增長。因此，分析師認為，能幾乎永久持有它的股票。

另一個值得投資的是台積電，報導指出，你可能會覺得台積電上榜有點出人意料。畢竟很多人立刻會想到台灣可能面臨中國進犯的「最壞情境」，若兩岸發生戰爭，台積電的股價可能會暴跌。但現實是，台積電幾乎是全球最先進晶片的唯一供應商，客戶包括Apple、輝達以及許多國防關鍵領域。若台灣真的發生戰爭，不只是台積電，整個全球股市都將遭受重創。屆時除了軍工與必需消費品，幾乎沒有安全避風港。所以分析師認為，這種「最壞情境」不具投資決策的實用意義。

如果能忽略這項風險，那麼台積電就堪稱是一檔可「永久持有」的股票。隨著AI與其他高科技的迅速發展，對台積電晶片的需求空前高漲。台積電也持續證明其研發與製造實力，已經量產領先業界的3奈米晶片，並預計於今年與2026年推出2奈米與1.6奈米架構。

此外，台積電持續維持比競爭對手更好的良率，幫助客戶降低成本。台積電在晶圓代工市場上的領先優勢極其巨大，要被超越難度極高。隨著晶片需求的長期成長，分析師認為台積電是一檔極具潛力、值得長期持有的優質股票。

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