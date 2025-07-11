PEUGEOT 3008 5008油電跑旅登台，直接挑戰國產休旅車價格

Peugeot 總代理寶嘉聯合汽車今天正式導入全新的PEUGEOT 3008 HYBRID和5008 HYBRID油電車款，喊出直接挑戰「國產休旅車價格帶」，搶攻中大型運動休旅車市場。（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Peugeot 總代理寶嘉聯合汽車今天正式導入全新的PEUGEOT 3008 HYBRID和5008 HYBRID油電車款，入門的PEUGEOT 3008 Allure HYBRID車型，建議售價124.8萬元，搭配舊換新入手價119.8萬元起，喊出直接挑戰「國產休旅車價格帶」，搶攻中大型運動休旅車市場。

PEUGEOT 5008 Allure HYBRID車型建議售價134.8萬元起；PEUGEOT 3008和5008GT Cielo HYBRID車型，建議售價分別為144.8萬元和154.8萬元起。

請繼續往下閱讀...

PEUGEOT 3008 HYBRID和5008 HYBRID車型分別提供5人座與7人座兩種車型選擇，靈活對應不同家庭的乘載需求，從日常通勤到全家出遊，無論是重視駕馭樂趣，或講求空間機能的多人乘坐，都能找到最懂生活的法式移動體驗。

全車系皆搭載新世代 PEUGEOT Panoramic i-Cockpit 懸浮式全景駕駛座艙，整合抬頭顯示功能與中控觸控螢幕，搭配運動風格極為強烈的小盤徑方向盤與 PEUGEOT e-Toggle 電傳式線控排檔設計，帶來更直覺的行車視野與靈活的操控感受。

人機介面也全面升級，導入PEUGEOT i-Connect Advanced 車載系統，整合通訊、影音娛樂與行車資訊，並支援 Android Auto、Apple CarPlay無線與有線雙模式連結，提供科技高度整合、操作直覺的人車互動體驗。

GT 車型更是全面升級駕駛介面，搭載「21 吋全景曲面 HD 全彩數位儀錶」，橫跨儀錶板至中控台中央，結合懸浮式設計與個性化環艙間接光設計 LED 氛圍燈光；PEUGEOT i-Connect Advanced 車載系統，內建TomTom導航系統，即時掌握路況並智慧規劃最佳路線。

中控台並設置 PEUGEOT i-Toggles 客製化操作介面，依個人習慣自訂最多 10 組虛擬快捷鍵，快速啟動常用功能如導航、聯絡人、空調或多媒體，簡化操作流程，讓駕駛更直覺、更人性化。

全車系採用「STLA Medium」模組化平台打造，這也是STELLANTIS集團最新世代的車型平台首次在國內亮相，PEUGEOT 3008 HYBRID擁有20.2km/L的優異油耗表現，PEUGEOT 5008 HYBRID油耗表現亦達 20km/L 的水準。

PEUGEOT 3008 HYBRID / 5008 HYBRID 全車系並標配 ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車與再啟動功能、ASB 主動式煞車輔助、FCW 前方碰撞預警系統與 RCTA 後方車流警示系統，可即時預判路況、協助減緩潛在風險。

搭配 LKA 車道維持輔助與 BSM 長距離盲點偵測警示系統，在變換車道或偏離行駛路線時，提供即時輔助與主動干預；GT 車型更進一步配備 LPA 車道保持輔助功能，強化偏離修正能力，更進一步守護行車安全。

全車系也配備 DAA 駕駛注意力警示、ETSR 進階交通號誌辨識、ISA 智慧速率調整與 SLI 速限辨識系統，有效減輕長途駕駛與市區通勤的操作負擔。並搭載 HBA 智慧遠近燈切換、TPMS 胎壓偵測輔助、LTW 車外低溫警示與 HSA 斜坡起步輔助，靈活應對多元路況。

同時標配 VISIOPARK 360° 環景駐車輔助系統，提供多視角自動切換影像，整合智慧辨識邏輯與高畫質攝影畫面，即便面對狹窄車位或複雜地形，亦能輕鬆掌握周遭視野與車距，從容應對每一次停車挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法