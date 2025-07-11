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全球前3大儲備貨幣曝光 日圓意外掉出榜單

2025/07/11 19:37

日圓跌出全球前三大官方外匯儲備貨幣榜單。（彭博）日圓跌出全球前三大官方外匯儲備貨幣榜單。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據IMF最新統計，今年第一季全球前3大外匯儲備貨幣，美元穩居第一，歐元緊追在後，原本去年第四季排名第三的日圓被英鎊超車，跌至第四名。

IMF發布的最新官方外匯儲備貨幣組成（COFER）數據顯示，截至今年第一季底，美元及歐元持續高居全球第一及第二官方儲備貨幣，2者在全球官方外匯儲備的占比將近8成，美元占比為57.74%，歐元為20.06%。

儘管川普上任後，推行多項政策引發美元資產拋售潮，但是2025年第一季底美元儲備占比仍超過半數，整體占比與去年第四季持平，規模則為6.72兆美元，較2024年底增加910億美元，歐元在全球官方儲備貨幣規模則為2.33兆美元。

至於日圓作為全球官方儲備貨幣的排名意外從去年第四季的第三名，跌至第四名，規模及占比均下降，今年第一季底全球日圓官方儲備為5991億美元，較去年第四季下降680億美元，降幅高達10%，日圓在全球官方儲備貨幣占比也降至5.15%。

英鎊則反超日圓成為第三大儲備貨幣，今年第一季底全球英鎊官方儲備規模為6037億美元，較去年第四季增加610億美元，占比從去年第四季的4.73%攀升至5.19%。

值得一提的是，中國大推人民幣國際化進展受阻，今年第一季底，全球人民幣儲備規模為2463億美元，較去年第四季縮水32億美元，占比從2.18%小跌至2.12%。

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