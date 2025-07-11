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靜待對等關稅揭曉！新台幣結束連5黑 收29.205元週貶2.74角

2025/07/11 17:46

新台幣結束連5黑。（記者陳梅英攝）新台幣結束連5黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普已對22國寄出關稅信函，並宣布對加拿大課徵高達35%關稅。川普表示，對尚未公布的貿易夥伴，計劃施加15%至20%的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間。消息傳開後，市場正反解讀，新台幣兌美元匯率意外止貶轉升，終場升值3.5分，收在29.205元，匯價結束連5黑，成交量縮減至12.91億美元，市場觀望氣氛轉濃。

回顧本週，在川普關稅政策陸續揭示、避險情緒升溫之際，美元指數反彈使新台幣失守28字頭，單週重貶2.74角、貶幅0.94%，週線終止連四紅。

美國昨公布最新初領失業救濟金人數降至兩個月低點，激勵美元走強，主要亞幣普遍承壓，新台幣盤中一度貶至29.28元，創下波段新低。不過，出口商逢高拋匯，加上熱錢流入，與外資逐步消化台積電千億元股利後賣壓緩解，推升台幣於上午10點後由貶轉升。

根據央行統計，截至今日下午四點，美元指數上揚0.4%，日圓重貶0.39%、韓元下滑0.23%、新加坡幣小幅走貶0.09%，唯有台幣與人民幣逆勢走升，分別升值0.12%與0.1%。

匯銀人士指出，匯銀人士指出，短線儘管美元動能仍強，對台幣構成壓力，但外資股利匯出壓力漸歇，且台灣稅率若落在15-20%，低於貿易對手國日、韓，可正面解讀，亦有利台幣暫時止貶。

不過，由於央行仍限制出口商每日拋匯上限為10支（每支100萬美元），加上美國勞動市場仍具韌性，經濟表現優於預期，聯準會降息態度謹慎，使美元基本面仍具支撐，下週可留意美國將發布的通膨數據，預料台幣短線將於29.1至29.4元區間震盪整理。若後續川普對台稅率公布低於預期，將有助台幣挑戰29元整數關卡，反之若美元續強，台幣則恐面臨區間上緣壓力。

另，在美股持續創高的帶動下，台股今日開低走高，終場上漲57.78點，收在2萬2751.03點。三大法人合計買超175.81億元，其中外資連四日買超台股，今日大舉加碼170.55億元，且買超金額逐日擴大。

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