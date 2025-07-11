鐵飯碗碎了？中國鼓勵公務員下班兼差送外賣

中國允許公務員在下班後兼差送外賣。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著中國經濟低迷、地方政府被迫削減薪資與獎金，中國南方一個省份近日公開表示，公務員可以從事副業，例如送外賣、網約車司機、小說家或健身教練等，只要不涉及利益衝突、主管知情，且不影響本職工作即可。

《路透》報導，根據湖南省官方報紙《湖南日報》在社群媒體上的貼文，政府機構員工在下班後可送外賣、靠寫小說收版稅、開健身課，甚至販售農產品，皆屬允許範圍。不過，《湖南日報》強調，不能動用公家資源謀取私利，否則就構成濫用職權、以權謀私。

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一名中國網友在社群媒體上寫道「這一切說明，公務員的日子也不好過了」。報導指出，中國家庭的經濟壓力近年不斷上升，這與全中國在三年清零政策後經濟復甦乏力有關，連向來被視為「鐵飯碗」的公務員群體也深受影響。

中國財政收入去年大幅放緩，僅增長1.3%，遠低於2023年的6.4%。地方政府向房地產開發商拍賣土地所獲收入則因房市低迷而暴跌16%，使政府財政更加吃緊。一些省級政府已削減公務員的薪資與獎金。部分公務員甚至表示已數月未領薪，只能靠儲蓄與借貸維生，甚至開始兼差賺外快。一位中國網友表示，「我朋友叫了一台車，結果載他的是一位公務員。」

報導指出，在中國，穩定就業已是當局的首要任務之一。中國國家主席習近平本週早些時候表示，中國必須「著力穩就業、穩企業、穩預期、穩市場」。週三，北京當局公布一系列新措施以穩定就業，包括擴大社保補貼、提供專項貸款等。

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