美國關稅海嘯席捲 專家籲中國灑幣6兆刺激消費

專家呼籲中國推出1.5兆人民幣刺激措施，以緩解美國關稅衝擊。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕包括中國央行顧問在內的經濟學者指出，中國應增加高達1.5兆人民幣（6.11兆台幣）的新刺激措施，以提振消費、維持貨幣彈性，進而抵銷美國關稅對成長的拖累。

彭博報導，中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平與其他兩名專家11日發表報告說，自4月以來，除了持續的通貨緊縮之外，中國的經濟面臨美國關稅升高的「新干擾」。

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報告說，為了因應這些不斷變化的挑戰，中國必須採取更強而有力的逆週期政策，以維持成長穩定，同時積極推展結構性改革。報告撰文者包括前中國人行官員郭凱與新加坡國立大學東亞研究所所長 Alfred Schipke。

他們說，中國當局應考慮在未來12個月，推出額外的1至1.5兆人民幣刺激措施，以提振家庭消費、緩解美國20%至30%關稅對經濟的傷害。相較於中國政府計畫今年發行規模3000億人民幣超長期專項債券，以補貼消費採購，該規模擴大許多。

經濟學家普遍預期，未來幾個月北京將進一步放寬政策，以避免經濟遭受美國關稅與升高對中國轉運貨物審查，導致出口暴跌的衝擊。而在中國國內，房地產市場依然疲軟，同時在企業降價，以保住收入前景黯淡的客戶背景下，通縮壓力惡化。

該報告說，中國人行有進一步調降政策利率，引導銀行降低貸款市場報價利率（LPR）的空間，他們建議中國人行維持人民幣「充足」彈性，以吸收外來的外部衝擊。儘管如此，曾任中國人行貨幣政策副司長的郭凱不認為中國會將利率降至零以下，因為此舉可能對銀行利率與金融穩定性造成壓力。

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