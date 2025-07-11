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研揚H1佳績乘勝追擊 釋出兩新品添H2柴火

2025/07/11 16:34

研揚6月營收年月雙增，管理層今天指出，旗下品牌「UP」正在乘勝追擊。（資料照）研揚6月營收年月雙增，管理層今天指出，旗下品牌「UP」正在乘勝追擊。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）6月營收年月雙增，管理層今天指出，旗下品牌「UP」正在乘勝追擊，向市場釋出兩款全新開發板，皆採用最新的英特爾（Intel）處理器，在物聯網應用的空間限制之下滿足市場需求，預計下半年可望陸續貢獻業績。

研揚觀察，過去的Raspberry Pi（樹莓派，體積小巧的單板電腦）最初是為了推廣電腦科學教育而設計，但因為功能強大、用途廣泛，在全球受到工程師、創客、學生和開發者的喜愛。但礙於其所搭載的CPU能力無法與自家品牌UP的開發板比擬，所以當應用研發出來後，經常無法落地使用。

研揚指出，此次釋出的兩款開發板均提供等多樣化的中央處理器（CPU）型號可供選擇，採用英特爾最新低功耗、高能源效率處理技術，並以多元應用場景作為電路板設計的出發點。UP產品處產品經理林語禾表示，「如果一開始就選擇UP TWL，則可以節省開發的時間及快速應用。」

2025年以來，研揚除了1月適逢農曆春節假期，營收呈現年減之外，2月至6月業績皆超越去年同期表現，第二季營收21.01億元，季增7.3%、年增9.4%，上半年營業額累計為40.6億元、年增9.1%。管理層預期今年營收可望年增雙位數百分比，而AI所佔的業績比重將從去年的12%至13%提升至20%至25%。

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