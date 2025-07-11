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中南部光電重鎮卻停電最久 電力人士:不要扯在一起

2025/07/11 15:27

台電可支援人力幾已傾巢而出，集中搶修中南部地區。（台電提供）台電可支援人力幾已傾巢而出，集中搶修中南部地區。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部地區，因光電重鎮也在中南部地區，外界將停電、光電受損連結；電力專業人士指出，電力傳輸是一個大系統，此次電桿受損數量是史上之最，來到2454支，嚴重影響電力輸送，即使光電板有電，饋線沒修復前也是無法送電，兩者不要扯在一起。

有民眾向媒體訴苦，指稱台南「光電板蓋越多的地方，停電時間越久」；還有粉絲專頁提到，「綠電要賣錢，根本不可能在地使用」、「導致發電最多的地方最缺電，成為荒謬的農村實況」。

電業人士指出，電力輸送是一個大水池，光電板毀損與停電時間長，不要扯在一起。他解釋，系統供電給民眾使用，但電送不出去是因為電桿倒塌過多，「線路中斷」，要等饋線修完才能送電。扯上綠電賣錢，所以不給在地使用，也是謠言。當光電板發電進入電力大系統，就是進入大水池，發電、銷售是分開計算，不會有只給城市用，不給鄉村用的情況。

台電也說明，饋線中斷是因為電桿受風災影響，2454支電桿斷倒，重新立桿之前，要先移走，開挖才能放新的電桿，導線也要解開等，若遇到淹水等狀況，就更耗時，台電一個工班7到8人，一天最多也只能處理3到4根，對人物力而言都是大挑戰。

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